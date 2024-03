Tragedia | Falleció Elena Larrea, famosa modelo y activista que luchaba contra la zoofilia

Elena Larrea, la activista que luchaba por defender los derechos de los animales y que había creado un refugio para caballos maltratados y víctimas de zoofilia, falleció este miércoles a los 31 años aparentemente de forma repentina a causa de una trombosis pulmonar, dejando consternados a sus seguidores, amigos y familia.

La mujer, que también creaba contenido para adultos en OnlyFans, aprendió a ganarse el respeto de sus conocidos y de quienes la seguían por comprometerse con una causa social e invertir sus ganancias en la plataforma para la restauración de la vida de estos animales.

La gran perdida de Elena fue justamente anunciada en una transmisión por el Movimiento Animalista de Puebla quienes el miércoles informaron el suceso.

Adicionalmente, el gobernador de Puebla, Sergio Salomón, se unió a las condolencias por la perdida de la mujer: "Lamento profundamente el deceso de Elena Larrea, una luchadora incansable por la defensa del bienestar animal. El rescate de miles de equinos en condiciones de maltrato dejan testimonio de su vida y obra. A nombre del Gobierno de Puebla extendemos nuestro abrazo solidario a sus familiares y amigos", manifestó.

Sin embargo, dejó claro y se comprometió en que la lucha de Elena por los animales y su legado estarán protegidos: "Informamos que, a través de la Secretaría de Medio Ambiente, garantizaremos el resguardo de los ejemplares que se encuentran en Cuacolandia, derivados de procedimientos del Instituto de Bienestar Animal. Asimismo, brindaremos toda la ayuda necesaria para que otros ejemplares sean atendidos por las instancias que los rescataron así como al resto de los equinos, priorizando en todo momento su bienestar. Seguiremos tu ejemplo. Descansa en paz, Elena", añadió.

Elena fundó el santuario de caballos en 2017, cuando decidió que sería un lugar en el que atenderían y rehabilitarían a estos animales que han sido víctimas de cualquier tipo de maltrato y abandono. Incluso, se armó de valor cuando no encontraba financiamiento y abrió un perfil de OnyFans en el que subía contenido para adultos, con el dinero recibido logró incrementar las inversiones en su santuario para ayudar a los animales.

"Empecé como a tener más temas económicos pospandemia y la verdad es que me fue muy mal, entonces ya empecé como con un tema de que no sabía si tenía que cerrar el santuario y buscarle casa a los caballos que me faltan y unos amigos me acuerdo de que me empezaron a decir: 'Deberías abrir OnlyFans, qué tal si te va superbién'. Y pues yo, como en una crisis, dije: 'Mira lo voy a abrir y si no pega lo bajo", admitió Elena en una entrevista cuando fundó el lugar.

Cuacolandia, es el nombre con el que bautizó el santuario para caballos. Del lugar han salido rescatados, ayudados y puestos en mejor estado hasta 312 caballos que fueron víctimas de maltrato y abandono: “Siempre quise mucho a los caballos, desde chica fui jinete, he montado toda la vida y cuando crecí un poco tuve la oportunidad de regresarle algo a los caballos de lo mucho que me han dado, por lo que decidí abrir el santuario Cuacolandia", narró la mujer en su momento.

Actualmente, Cuacolandia tiene 45 caballos en proceso de cuidado tras recibirlos en mal estado de salud.

¿De qué murió Elena Larrea?

La mujer sufrió una trombosis pulmonar que provocó un coágulo que acabó con su vida a sus 31 años de edad, dejando a Cuacolandia, el santuario para caballos maltratados y abandonados, con un gran numero de animales recuperados y en perfecto estado de salud.