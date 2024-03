Mujer se fue de vacaciones a un hotel de lujo y termina teniendo un ataque de ansiedad por 'aburrimiento'

Una mujer se ha vuelto tendencia en redes sociales después de compartir un video desde un lujoso resort en Punta Cana en el que expresaba su hastío después de pasar una semana rodeada de lujos y comodidades.

La protagonista del video, conocida como @yaneth.y.oli en TikTok, confesó que pese a estar en un resort all-inclusive en medio de las paradisiacas playas de Punta Cana, terminó sufriendo un ataque de ansiedad y pánico por "no hacer nada". “No sé si a alguien más le pasó, pero después de los 7 días considero que por más que estés en un super hotel, en un All Inclusive y que tengas todo, te quieres ir a tu casa”, dijo en TikTok, señalando la necesidad de volver a sus labores.

Según parece, lo que ella esperó que fuera un momento de compartir consigo misma, terminó abrumándola al punto de extrañar su trabajo y estar ocupada con quehaceres laborales: “Yo estoy harta de estar sin hacer nada. Obviamente imagino que esto aplica a la gente que trabaja. Porque los que están sin hacer nada 24/ 7 todo el año, no van a notar la diferencia, pero los que trabajamos sí. Y te puede pasar como a mí, que entras en un estado de ansiedad terrible”, narró.

La ansiedad no solo se manifiesta de manera mental, sino que al avanzar genera comportamientos y sensaciones corporales que son complicadas de controlar, por lo que al experimentarlas la mujer supo que era hora de irse: “tenía mareos, taquicardia, sensación de que me iba a desmayar y me faltaba el aire”, aseguró.

Fue tal la incapacidad de darle manejo a su ansiedad en el hotel que recurrió a una actividad que generalmente no haría un viajero en un hotel de lujo: ponerse a lavar su ropa a mano, “para calmar la ansiedad”, enfatizó.

De hecho, algunas personas en redes comentaron que se podría tratar de una nueva etiqueta para los temas que envuelven la salud mental, el workaholic, que básicamente es significa tener una adicción al trabajo, donde una persona dedica la mayor parte de su tiempo y energía a sus labores, generalmente sacrificando su vida personal, salud y relaciones interpersonales en el proceso.

Los workaholics tienden a trabajar largas horas, pensar constantemente en las responsabilidades laborales incluso fuera del horario laboral, pueden tener dificultades para desconectarse o tomarse descansos adecuados.

Aunque pueden ser muy productivos en el corto plazo, esta obsesión por el trabajo puede tener consecuencias negativas para la salud mental, emocional y física con el tiempo.

Sin embargo, aburrirse estando de vacaciones parece ser más frecuente de lo que algunos creen. La psicóloga Cristina Aristimuño lo determinó como una sensación desagradable que se experimenta cuando la persona está envuelta en la rutina.

“No hacer nada útil, incluso en nuestro tiempo libre, se suele interpretar como una pérdida de tiempo. No obstante, dedicar algunos momentos a no hacer nada puede resultar realmente placentero, pues nos ayudará a descansar y reconectar con nosotros mismos”, explicó.