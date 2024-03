Actriz de la Familia Peluche fue hospitalizada y operada con urgencia ¿Qué le pasó?

La actriz mexicana Consuelo Duval pasó un tremendo susto recientemente al hospitalizarse para someterse a una intervención quirúrgica urgente que por fortuna salió muy bien. Duval recurrió a la hospitalización de emergencia y posteriormente a una cirugía, que informó a través de sus redes sociales, donde tranquilizó a sus seguidores y fans contando los detalles del procedimiento que se le hizo y el por qué.

La actriz mencionó que venía sufriendo de la vesícula durante varios días atrás y que por esta razón se sometió a la cirugía urgente. Sin embargo, temió por su vida. La mujer compartió en sus historias de Instagram las especificaciones de lo que tuvo que vivir mientras paralelamente le cumplía a su público.

Según lo relató, su vesícula venía presentando problemas en su cuerpo y le estaba fallando, por lo que había urgencia de una operación inmediata. Aun así, la actriz ya había vendido todas las boletas de su función, por lo que no quiso suspenderla y se arriesgó a ofrecerla para tranquilidad de su público. “Todo salió muy bien!! Ya soy una mujer desvesículada” compartió en su historia de Instagram.

“A cinco días de arrancar la gira por la República Mexicana me dijo el doctor que mi vesícula estaba fallando y que tenía que operarme. No podía dejar plantado a mi público porque ya estaban muchas funciones agotadas”, relató, además.

Aunque todo salió bien en su estado de salud, durante y posterior a la cirugía, los fans de la actriz se preocuparon por ella y admiraron su sentido de responsabilidad, no sin antes mencionar que se expuso mucho al hacerlo.

En cuanto terminó su función la artista fue llevada inmediatamente al hospital para que le retiraran la vesícula. Sin embargo, ella misma reveló que temía por su vida.

“Ya me curé, ya me quitaron la vesícula que estaba llena de lodo. Estaba tantito así de explotar y ahí sí ya no la contaba, pero me siento muy bien. Un poquito achacosa, pero bien”, puntualizó.

Hace poco, sus seguidores rememoraron que la actriz fue quien le dio vida al doblaje latino en la voz de Elasticgirl, la superheroína de ‘Los Increíbles’, un dato que, aunque muchos fans de la película desconocían, no dudaron en resaltar y darle valor al trabajo de Consuelo Duval.