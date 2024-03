Shakira dio un concierto gratis en el Times Square de Nueva York

Luego del lanzamiento de su álbum más reciente, ‘Las Mujeres ya no Lloran’, Shakira ha estado promocionando su nuevo proyecto discográfico y acercándose cada vez más a sus fanáticos, por lo que recientemente dio un concierto gratuito en el Times Square de la Ciudad de Nueva York.

La artista informó en sus redes sociales que estaría en ‘la gran manzana’ y citó a los habitantes de la ciudad para que se reunieran en la famosa calle de ‘la capital del mundo’, en la que daría su show y estrenaría sus canciones más recientes completamente gratis.

A través de las pantallas de la Gran Manzana se vio una cuenta regresiva en la que se anunciaría el momento más esperado por el público presente, quienes vitoreaban a la artista para que saliera a escena.

La barranquillera abrió su concierto cantando ‘Hips don’t lie’, una canción que le dio la vuelta al mundo por su mezcla de ritmos, entre los que incluye cumbia colombiana. También agradeció al público en Nueva York por acompañarla.

“¡Hola New York! Wow esto es increíble, absolutamente loco. Que increíble estar aquí en Times Square. Es asombroso verlos de nuevo, cantar para ustedes, volver a verlos, nada se compara con esto. Muchísimas gracias por todo el amor que me han dado esta semana durante el lanzamiento de mi álbum Las mujeres ya no lloran”, dijo la artista.

También entonó ritmos ya conocidos, que hacen parte de su más reciente repertorio musical, tales como ‘Te Felicito’ y ‘TQG’ y una canción nueva en el álbum, ‘Cómo, dónde y cuándo’, una composición que incita al optimismo dejando a un lado el pasado.

“Qué bello es estar aquí rodeada de gente latina. La siguiente canción es el tema con el que estrené mi nuevo álbum Las mujeres ya no lloran y se trata de Puntería”, dijo antes de empezar a cantar su nueva canción en colaboración con Cardi B.

Luego, llegó su tema con Bizarrap, ‘Shakira Music Sessions Vol 53’, en el que la canción tuvo unos arreglos con los que sonó más electrónica que la original, la cereza del pastel con la que cerró su show en Nueva York.

En sus más recientes entrevistas, Shakira ha dado detalles de lo que espera en su carrera musical. Aunque ha colaborado con artistas de renombre internacional, como Pitbull, Bizarrap, Rauw Alejandro, Rihanna y Beyoncé, por solo nombrar algunos, la barranquillera mencionó que le encantaría hacer dúo con Taylor Swift, “sería un lujazo”, dijo la colombiana en entrevista con el periodista Alejandro Villalobos.