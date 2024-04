¡Dios lo reprenda! Romeo Santos desmiente supuesta hospitalización por un paro cardiaco

Las redes sociales fueron un hervidero durante todo el domingo de resurrección luego de que varios medios internacionales informaran que el cantante Romeo Santos se encontraba hospitalizado después de sufrir un paro cardiaco. Según los reportes, el llamado "Rey de la bachata" supuestamente habría sido trasladado de emergencias a un centro médico la tarde del domingo 31 de marzo tras sufrir un infarto en su residencia, mientras estaba ejercitándose.

Enseguida, se generó todo un alboroto en redes sociales, especialmente entre los seguidores del bachatero neoyorkino, que se mostraron en shock y preocupados por su estado de salud. La noticia incluso desató una ola de rumores y especulaciones sobre las “verdaderas” razones detrás del infarto. Ante el revuelo generado, el artista salió al paso y envió un contundente mensaje en respuesta a quien difundió la noticia falsa, pero no reveló su identidad; sin embargo, dio a entender que se trata de alguien que quiere "sabotear" su próxima gira con Aventura.

A través de su cuenta de X (antes Twitter), el también compositor dejó claro que se encuentra en perfecto estado: "Usted no tiene el poder, ni mucho menos la sabiduría, para hacerme daño", escribió.

"Si piensa que van a devolver los boletos de la gira por esta falsa noticia, pues es aún más bruto de lo que pensé. Si continúa pensando tanto en como destruirme, puede ser que a usted le de un paro cardíaco”, señaló el bachatero invitando a esa persona que arremetió contra él a que viva en calma y cuide su salud añadiendo una dura frase: “¡Dios lo reprenda!”.

Los rumores acerca de la hospitalización del cantante de origen dominicano se difundieron principalmente por medio de las redes sociales TikTok y X, la falsa noticia se viralizó rápidamente gracias a que varios portales de entretenimiento mexicanos replicaron la información sin verificarla.

Usted no tiene el poder, ni mucho menos la sabiduría, para hacerme daño.



Si piensa que van a devolver los boletos de la gira por esta falsa noticia, pues es aún más BRUTO de lo que pensé 🤦🏻‍♂️



Si continua pensando tanto en como destruirme, puede ser que a usted le de un paro… — Romeo Santos (@RomeoSantosPage) 1 de abril de 2024

Gira Cerrando Ciclos 2024

Romeo Santos y Aventura, el grupo con el que inicio su exitosa carrera musical volverán a reunirse en los escenarios por última vez en la gira "Cerrando Ciclos 2024". El tour de 20 fechas comenzará el 1 de mayo en Sacramento, California y terminará en Dallas, Texas el 11 de junio, con dos fechas en Canadá. El eterno grupo de bachata, conocido por éxitos como “Obsesión”, “Dile al amor” y “Un beso”, también hará escalas en grandes ciudades de Estados Unidos como Los Ángeles, Nueva York y Miami.

“Este año hay algo que debo realizar y concluir”, dijo Santos en un comunicado. “Quiero que me acompañen en una jornada donde estaré cerrando ciclos por definitivo. Porque no es lo mismo recordar épocas bonitas a ser prisionero del pasado. No podemos estancarnos en la nostalgia del ayer, sino seguir hacia adelante, descubrir nuevos horizontes y mostrar otras facetas”.

*Con información de Billboard*