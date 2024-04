Famoso youtuber es detenido en Venezuela acusado de 'terrorismo' ¿Qué se sabe?

Un youtuber venezolano que promocionaba contenido turístico fue detenido este domingo en Venezuela tras ser acusado de estar vinculado con "actividades de terrorismo", denunciaron sus familiares sin que hasta el momento las autoridades se hayan pronunciado sobre el caso.

Oscar Alejandro Pérez Martínez, conocido en redes sociales como Oscar Alejandro, fue detenido en el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía, Caracas, cuando se disponía a viajar a Canaima, un reconocido parque nacional de Venezuela donde se ubica el Salto Ángel, la cascada más alta del mundo.

"Según los informes preliminares disponibles, la detención está vinculada a acusaciones de actividades relacionadas con terrorismo", dijo la familia en un comunicado difundido a la prensa. Pérez Martínez será presentado el lunes ante los tribunales, según los familiares, que esperan que la situación sea aclarada y se le asegure "un trato justo".

El joven, que vive en Estados Unidos y cuenta 1,8 millones de suscriptores en Youtube y 580,000 seguidores en Instagram, está recluido en la división antiterrorismo de la Policía Científica (Cicpc) en Caracas. El joven ha visitado 28 países, el último Nicaragua, y en sus documentales presentaba los lugares turísticos y la vida en cada país.

La noticia fue difundida por el canal EVTV, y organizaciones defensoras de derechos humanos y amigos expresaron su preocupación por la detención de Oscar Alejandro en el contexto del proceso de aprehensiones arbitrarias y persecuciones que inició el régimen venezolano desde enero pasado por una supuesta conspiración que ha servido al régimen para hostigar a opositores. Bajo ese pretexto, las autoridades de Venezuela han denunciado al menos seis supuestos planes vinculados con terrorismo y conspiraciones contra el gobierno que se han saldado en más de cuarenta detenciones, entre militares y activistas.

Tras conocerse la noticia, el reconocido creador de contenido Marko, mostró su solidaridad con su colega y compatriota venezolano asegurando que es una persona "intachable" y que su detención arbitraria se dio porque "a alguien del régimen no le gustó lo que dijo".

"Todavía no ha salido un comunicado, pero no hace falta saber lo que pasó. Dijo algo que no le gustó a alguien del régimen y listo, como ellos hacen, lo meten preso. Cualquier persona que opine contra el régimen de Nicolás Maduro está expuesto", expresó Marko a través de sus historias en Instagram.

El supuesto video

En las últimas horas, se ha difundido en redes sociales, un supuesto video de Oscar Alejandro que habría sido utilizado por el régimen de Maduro para acusarlo de "terrorismo". En el video, el youtuber señala que, si llegan a colocar una bomba en la Torre Credicard que alberga todos los servidores de tarjetas de débito y crédito de Venezuela, “se caería todo el sistema bancario nacional”.