‘La fea está triunfando’ | Modelo panameña Hilary Cerezo le responde a los que le hicieron bullying

¡De Colón a las pasarelas de Milán, París y Nueva York! Hace tan solo cuatro años, en 2019 y con la cédula recién estrenada, Hilary Marie Cerezo hizo debut en el modelaje profesional en uno de los escenarios más importantes de la industria: La semana de la moda de Nueva York. Desde entonces, su carrera en el mundo del modelaje ha sido meteórica, convirtiéndose en uno de los rostros más deseados de las casas de moda y marcas de maquillaje más exclusivas del mundo.

Su determinación y convicción la han llevado por la senda del éxito. Sin embargo, el camino no ha sido para nada fácil, pues la modelo que hoy impacta sobre las pasarelas de Milán y París, y es cara de marcas de maquillaje como Fendy y Redken tuvo que enfrentarse desde muy pequeña al bullying y al menosprecio de quienes le dijeron que era “demasiado fea” para soñar con ser modelo.

Pero Hilary hizo oídos sordos a las burlas y confiando en sus genes, aquella pequeña muchachita de ojos expresivos logró una transformación espectacular que hoy la hacen una de las modelos más cotizadas del momento, gracias a su imponente estatura de 1.81 metros y a su belleza afro.

Por ello, la panameña quiso compartir un contundente mensaje en sus redes sociales para todos los que alguna vez se burlaron de ella.

“Es muy fea para modelar, no creo que llegue tan lejos”, escribió en un video publicado en su cuenta de Instagram en el que se le ve de adolescente y luego como en una especia de cámara ráída muestra una serie de imágenes modelando en diferentes pasarelas y protagonizando tapas de revistas importantes. “LA FEA ESTA TRIUNFANDO”, agregó la modelo.

Nacida en la provincia de Colón, Hilary Marie siempre quiso ser modelo, al igual que lo fue su mamá en su momento y porque la alta costura siempre le llamó la atención desde niña. En 2019, cuando debutó en la semana de la moda de Nueva York, concedió una entrevista a la revista ELLA del diario La Prensa en la que envió un mensaje a todas esas niñas y adolescentes que al igual que ella sueñan con ser modelos.

"Sean valientes, tengan fe, tengan esas ganas de hacerlo y no dejen que nadie les diga que no pueden o que no tienen. Si crees en ti, las cosas se darán", expresó.

Actualmente, Hilary Cerezo se encuentra haciendo carrera en París, modelando para las principales casas de moda de mundo y es la imagen de Fenty Beauty, la línea de maquillaje de la cantante Rihanna.