¡Qué pena! Mujer rescata a un bebé erizo y en el veterinario descubrió que era un pedazo de gorro

Un extraño caso sucedió recientemente en un hospital de animales de Inglaterra, al que acudió una mujer que llevó a un “erizo bebé herido” para ser atendido, luego de cuidarlo durante toda la noche. Sin embargo, cuando los veterinarios fueron a ayudarlo se dieron cuenta de que se trataba de un pedazo de gorro.

Ocurrió en la localidad de Knutsford, ubicada en Cheshire, Inglaterra, en donde la Reserva Natural y Hospital de Vida Silvestre de Lower Moss informó en sus redes sociales un divertido caso en el que los profesionales se llevaron una gran sorpresa.

Según lo relataron, la ciudadana había estado caminando durante el día y vio lo que ella consideró era un “erizo bebé enfermo y muy débil en la calle”, por lo que con extremo cuidado lo recogió y lo auxilió para tratar de reanimarlo. Aun así, al ver que no obtuvo resultado decidió acudir a los profesionales del hospital de animales.

“Ella no lo tocó en absoluto: lo metió en una caja con algo de comida para gatos y lo dejó solo en un lugar cálido y oscuro. Hizo todo muy bien. Apenas le echó un vistazo porque no quería estresarlo”, informó Janet Kotze, veterinaria de turno que recibió al supuesto animal.

La profesional informó al diario The Sun los acontecimientos, resaltando que se trató de una confusión y que claramente las intenciones de la ciudadana fueron bondadosas al intentar ayudar a un animal enfermo.

“Abrí la caja y no podía creer lo que estaba viendo. Para nosotros era bastante obvio, definitivamente no es un erizo, tal vez sea algún otro tipo de criatura peluda. Me di cuenta de que no estaba animado en absoluto, lo recogí y obviamente con el peso pude sentir que no era un erizo ni ningún animal. También pude ver que ella estaba muy avergonzada. No lo hizo con intención. Realmente se equivocó”, dijo Kotze.

Ante el acto bondadoso de la mujer, el hospital informó del acontecimiento con total respeto hacia la ciudadana: “Nuestros corazones se derritieron cuando un alma bondadosa pensó que estaba rescatando a un erizo bebé, ¡solo para descubrir que era un pompón esponjoso de un gorro con pompón! Recuerde, la amabilidad no tiene límites, ¡incluso cuando se trata de un amigo peludo falso!”.

Adicionalmente, aclararon que ella hizo lo correcto: “Recuerde, si ve un erizo durante el día, es una señal de que algo no está bien. Métalos en una caja con una fuente tibia y busque ayuda de los veterinarios locales. ¡Mantengamos a salvo a nuestros amigos espinosos!”, puntualizó el hospital.