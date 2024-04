Anitta y Peso Pluma se besan en pleno concierto y desatan rumores de romance

La cantante Anitta sorprendió a sus fans luego que en pleno concierto se diera un beso con el artista mexicano Peso Pluma, quien recientemente ha estado en el ojo del huracán por sus seguidores y los de su exnovia, la argentina Nicki Nicole, quien además es amiga de la brasileña.

Todo sucedió durante el Festival Tecate Pal Norte 2024, en Monterrey, México, cuando la artista brasileña hacía su presentación y recibió la sorpresa por parte de Peso Pluma, quien llegó al escenario vestido de negro y con una capucha sosteniendo un pastel para la cantante, se quitó el pasamontaña y los fanáticos vitorearon su aparición.

El pastel tenía forma de nalgas grandes con un diseño de tanga azul de Anitta, quien ese mismo día estaba celebrando su cumpleaños número 31. Al mismo tiempo, la intérprete de Bellakeo escuchó como un grupo de mariachis entonaban Las Mañanitas, cantaron su cumpleaños y luego ella y Peso Pluma le dieron una mordida a la torta, cada uno al lado de una nalga.

Finalmente, el cantante de Ella Baila Sola le insistió a la brasileña: "Un beso. Un beso", ella accedió y en medio de los gritos de los fans juntaron sus labios.

De inmediato se formó una polémica por lo que algunos consideran que es el inicio de la relación, dado que al parecer ambos están soleteros. Sin embargo, no dejaron de lado el hecho de que Nicki Nicole, la anterior novia de Peso Pluma, había respondido a tales rumores anulándolos porque ella y Anitta son amigas.

Cabe añadir que meses atrás en la actuación que ambos tuvieron en el Live at TikTok in The Mix, Peso Pluma cantó con Anitta Bellakeo, mientras ella hacía un sensual y atrevido baile que desde entonces generó muchas sospechas entre los seguidores de ambos artistas.

Peso Pluma reapareció tras su ruptura con Nicki Nicole, por un video filtrado en el que se le vio tomado de la mano de otra mujer, su supuesto ingreso a una clínica de rehabilitación y su presunta huida de un local del que se llevó cannabis sin pagar.