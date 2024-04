La profesora Sprout de Harry Potter critica a los fans adultos de la saga y una de sus alumnas le responde

Luego de la controversia que generó Miriam Margolyes, la actriz de Harry Potter quien interpretó a la Profesora Pomona Sprout, al desaprobar el gusto de los adultos fanáticos del famoso mago asegurando que era algo de infantes, otra actriz de la exitosa saga, Jessie Cave, quien le dio vida a Lavender Brown, salió en defensa de los fans de las aclamadas películas.

Durante una entrevista, Miriam Margolyes resaltó el valor de Harry Potter. Sin embargo, lanzó afirmaciones que generaron controversias entre sus fans, quienes sintieron que la actriz estaba desaprobando directamente el gusto de los adultos admiradores.

"Me preocupan los fans de Harry Potter ", dijo a 1News de Nueva Zelanda en el mes de febrero, "porque ya deberían haber superado eso. Quiero decir, fue hace 25 años y es para niños, creo que es para niños, pero se han quedado atrapados en él... Hago cameos, y la gente dice, ‘vamos a tener una boda temática de Harry Potter’, y yo pienso, ‘Dios, ¿cómo será su primera noche de diversión?’ Ni siquiera quiero pensar en ello. No”.

Recientemente, durante una convención de fans de Harry Potter en Francia el 23 de marzo, Jessie Cave, quien interpretó a Lavender Brown dio su concepto de lo que su compañera de reparto dijo contra los adultos que aún admiran la saga.

"Realmente no me gusta que haya dicho eso… Es una lástima que eso haya sucedido… Ya sabes cómo es ella, es un poco divertida. Y creo que ella no pretendía que se tomara así, espero".

También resaltó que admira los hechos que ocurrieron tras el lanzamiento de las ocho películas, en los que se crearon mundos temáticos, aumentaron las ventas de los libros y se generó todo tipo de comercio en torno a la saga, que incluso está a punto de publicar una serie, siendo los adultos también parte de toda esa comunidad de fans.

"Es algo increíble lo que Harry Potter ha hecho. Ha creado una comunidad. Ha hecho una base de fans que ha envejecido y todavía está unida a través de esto, que se ha transmitido a personas y generaciones más jóvenes y eso es lo que es tan sorprendente”.

Sin embargo, respecto a lo que mencionó Miriam Margolyes, Jessie Cave añadió que considera que quizás ella no lo entiende: "Así que está bien y déjala en paz… Pero creo que esta situación es muy inusual", concluyó.