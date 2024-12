Austin Butler será Patrick Bateman en una nueva interpretación de American Psycho

El aclamado cineasta detrás de Call Me By Your Name y Suspiria ha sido seleccionado por Lionsgate para llevar a cabo esta reinterpretación del clásico de Bret Easton Ellis, con Austin Butler como protagonista.

Este proyecto no es un remake de la cinta original, sino una nueva adaptación más fiel a la novela original de 1991, que promete explorar el lado más psicológico, erótico y provocador del personaje. Según el presidente de Lionsgate Motion, Adam Fogelson, “Luca es un artista brillante, y el visionario perfecto para crear una interpretación totalmente nueva de esta potente y clásica IP”.

El guion estará a cargo de Scott Z. Burns, reconocido por su trabajo en The Laundromat y Contagion, quien promete un enfoque fresco y audaz para esta versión. Guadagnino, conocido por sus narrativas visuales intensas y estilizadas, aportará una nueva dimensión a la historia, alejándose del tono satírico y de horror que caracterizó a la película dirigida por Mary Harron. Este enfoque podría resaltar el lado erótico y perturbador de Patrick Bateman, sumergiendo al espectador en la psicología más retorcida del personaje.

En un inicio, se especuló que Jacob Elordi, quien recientemente interpretó a Elvis Presley en Priscilla de Sofia Coppola, podría tomar el papel principal. Sin embargo, la elección final recayó en Austin Butler, quien ya demostró su talento con su aclamada interpretación del Rey del Rock en Elvis de Baz Luhrmann.

American Psycho es una historia profundamente crítica sobre el consumismo extremo, la alienación emocional y la superficialidad de la cultura yuppie de los años 80. Patrick Bateman, un joven ejecutivo de Wall Street con una vida de excesos, esconde una faceta violenta y psicopática que lo convierte en un asesino en serie. Esta narrativa ha dejado una huella imborrable en la cultura popular, inspirando debates sobre la moralidad, el poder y la obsesión por las apariencias en la sociedad contemporánea.

La nueva versión de Guadagnino promete abordar estos temas desde una perspectiva moderna, explorando no solo la naturaleza destructiva de Bateman, sino también su humanidad profundamente fracturada. El director, que recientemente terminó de rodar After the Hunt con Julia Roberts y Andrew Garfield, se perfila como el creador ideal para ofrecer una visión íntima y visceral del personaje.

Desde su estreno en el 2000, la versión original de American Psycho no solo se ha convertido en un filme de culto, sino también en un referente cultural. Frases como “I have to return some videotapes” han trascendido el cine, convirtiéndose en memes que capturan el humor negro de la película. Además, su representación de la estética ochentera y la crítica al capitalismo extremo han influido en la moda, la música y el cine moderno.

Para Lionsgate, este proyecto es un paso audaz hacia la revitalización de historias icónicas bajo una mirada completamente nueva. “Estamos encantados de añadir otro cineasta de élite a nuestro próximo catálogo”, expresó Fogelson. Con esta producción, la compañía busca demostrar que incluso los clásicos más venerados pueden encontrar nuevos significados en manos de creadores visionarios.

Si bien aún no se ha anunciado una fecha de estreno, la expectativa por la reinterpretación de American Psycho no deja de crecer. Luca Guadagnino y Austin Butler tienen la misión de redefinir un clásico y llevar a Patrick Bateman a un público nuevo, más de dos décadas después de su debut en la gran pantalla.