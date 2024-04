Revelan aberrantes chats de un estadounidense que viajaba a Colombia para abusar de menores de 12 años

Las autoridades dieron con la captura de un farmacéutico estadounidense, quien tenía por costumbre viajar a Colombia en búsqueda de explotación sexual en menores de edad. El sujeto fue detenido luego de que la policía interceptara sus conversaciones con la que era su proxeneta en Medellín, a donde pretendía llegar tomando un vuelo desde Miami con escala en Bogotá.

La policía puso al descubierto los aberrantes chats que le encontraron al sujeto de 42 años, en los que solicitaba que se le consiguieran niñas bajo ciertas características físicas entre los 10 y 12 años de edad para llevar a cabo su abuso sexual.

Stefan Andrés Correa fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Miami cuando se disponía a tomar un vuelo hacia El Dorado en Bogotá, donde haría escala para llegar hasta la ciudad de Antioquia y abusar de cuatro niñas.

Según el reporte preliminar del caso, el extranjero le habría pagado a un proxeneta de Medellín $300.000 por explotar a las menores de edad y habría prometido darles a las víctimas un iPhone de “los viejitos”.

Así lo confirmaron las autoridades, luego de capturar al hombre el pasado viernes, cuando se disponía a abordar el vuelo que lo iba a traer a la ciudad, con una escala en el aeropuerto El Dorado, de Bogotá. En medio del procedimiento de las autoridades estadounidenses, le incautaron nueve celulares en los que encontraron unas conversaciones en las cuales ya habría negociado por explotar sexualmente a las menores de edad.

“Ya sabes mi gusto, flaquita. ¿Cuántos años tiene y cuándo es su cumpleaños?”, fue una de las conversaciones del estadounidense con la proxeneta. Entre los que también notaron que hacía exigencias para que las víctimas se dejaran someter por completo.

“No quiero que ella diga no o hasta donde puedes llegar. Ella necesita que yo disfrute sin marcha atrás, aunque le duela... Si me busca una amiga que tenga 11 o 10 años, que sea flaquita, blanca, bajita, yo le regalo un iPhone Plus 7 y a su amiga un iPhone 8 por ser más atrevida”, dice en algunas conversaciones publicadas por las autoridades.

El sujeto también dejó claro en sus chats que grabaría a sus víctimas y difundiría el material pornográfico en las redes sociales, como hizo con algunas niñas menores de 12 años en el pasado.

Stefan Correa viajó a Colombia, según los registros migratorios, al menos 45 veces entre 2022 y 2024, tiempo en el que habría podido llevar a cabo varias de sus fechorías con niñas.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, aseguró que tendrá mano firme con este tipo de delitos en su ciudad: “ni al avión se van a poder subir quienes tengan la idea de venir a Colombia a abusar de nuestros menores”, dijo el político.

Correa será procesado en Florida, Estados Unidos, por delito de abuso sexual de menores y pornografía infantil, lo que le daría una condena de 18 años o la cadena perpetua.