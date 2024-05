Una tanga rosa lo delató | El escándalo de infidelidad del diputado de Vox que involucra a la exMiss Panamá Carolina Brid

Los líos de faldas que involucran a mandatarios o figuras políticas de alto rango casi siempre pasan desapercibidos en la prensa so pretexto de no dañar "la imagen" del país. Sin embargo, en las últimas semanas estalló en España el escándalo de infidelidad de un reconocido diputado de VOX llamado Jacobo Robatto quien fue desenmascarado por su pareja quien lo acusó públicamente de ser infiel y de mantener relaciones paralelas con varias mujeres al mismo tiempo sin que ninguna de ellas supiera de la existencia de la otra. La noticia fácilmente hubiera podido pasar desapercibida en nuestro país si no fuera porque en la lista de mujeres agraviadas por el diputado español se encuentra la exmiss Panamá, Carolina Brid.

Esta historia comienza cuando Bárbara Lobato, quien hasta hace pocos días era la pareja del diputado "Coco" Robatto, publicó en su cuenta de Instagram un mensaje en el que confirmaba el fin de su relación con el político, tras enterarse de que este tenía una “doble vida”. “Tras dos años de relación, y uno y pico de convivencia, he puesto fin a mi relación con Coco Robatto al descubrir que tenía una doble vida. Me ocultaba en redes para 'protegerme', pero tiene a la vez una relación estable desde hace meses con otra chica. Ella no sabe de mi existencia a la vez que yo no sabía de la suya”.

Jacobo Robatto, una figura prominente del partido de ultraderecha VOX, era conocido en los medios por ser un defensor a ultranza de los valores conservadores y de la familia tradicional, sin embargo, puertas para dentro llevaba una vida diametralmente opuesta en el que el sexo, el desenfreno, las mentiras y la promiscuidad primaban por encima de todo.

En su mensaje, publicado en sus historias de Instagram, Lobato deja claro que no lo hace a modo de venganza, sino con la intención de poner sobre aviso a otras posibles víctimas y porque si ella hubiese estado en el lugar de la otra mujer, le habría gustado que también se lo dijeran. "No tengo ni ganas ni tiempo para odiar a nadie. Me han robado dos años de mi vida y hay otra mujer a la que le está pasando lo mismo. Subir esto para que le llegue a ella es lo mínimo que puedo hacer, por empatía, de mujer a mujer", expresó la mujer sobre un collage de imagen de ellos dos juntos.

Si bien, Lobato desconoce la identidad de la mujer con quien "Coco" la estaba engañando, todo apunta a que su nombre podría iniciar con la letra "M", ya que así aparecía misteriosamente en el teléfono del diputado de Vox cuando ella le llamaba. No obstante, lo que se pintaba como un triángulo amoroso, pronto se convirtió en una red de mentiras que involucraba a muchas más mujeres y una de ellas, tristemente es la exmiss Panamá Carolina Brid, quien también mantenía una relación con el diputado sin saber que lejos de ser la única, ella también era una de sus tantas víctimas.

Según el periodista español Pedro Jota, Carolina se enfrentó a Robatto y le preguntó por Bárbara, pues esta aparecía con frecuencia cerca de él. El político, tratando de ocultar la verdad, le aseguró que Bárbara era su prima y que no había motivo para los celos. Este engaño se mantuvo hasta que Carolina descubrió la realidad, desenmascarando la doble vida del político.

Tras el escándalo desatado por Lobatto, Brid emitió un comunicado a través de su agencia de representación confirmando su desvinculación con Robatto.

“Desde marzo de 2024, Carolina Brid ha cesado cualquier tipo de vínculo o comunicación con el diputado. Esta decisión fue adoptada tras descubrirse que el diputado mantenía una relación paralela con otra mujer... Carolina es simplemente una más de las afectadas por las acciones del diputado Robatto, pero prefiere no ahondar en este tema. Su atención se centra en sus proyectos personales y profesionales".

La Miss Panamá 2013, quien reside en España desde hace varios años, publicó un mensaje en su cuenta de Instagram sin mencionar el nombre de Robatto: “Un hombre de verdad nunca hace daño a una mujer. Ten mucho cuidado cuando haces llorar a una mujer porque Dios cuenta sus lágrimas. La mujer viene de la costilla del hombre no de sus pies para caminar sobre ella o de su cabeza para ser superior, sino de su lado para ser iguales. De debajo de su brazo para que la proteja y junto a su corazón para ser querida". Como diría el refrán español, a buen entendedor...”

El tanga rosa encontrado entre su ropa sucia

De acuerdo con una publicación del medio Libertad Digital, lo más rocambolesco de toda esta historia es cómo unas y otras descubrieron que Robatto no era hombre de una sola mujer. Una de las afectadas se encontró entre la ropa sucia un tanga de color rosa que no pertenecía a su ajuar. Fue directamente al político para conocer su procedencia. Y la respuesta fue la típica del infiel cazado con las manos en la masa. Se defendió asegurando que alguien lo habría puesto entre sus cosas en el gimnasio con la intención de hundirle.

A eso hay que añadir el poderoso aroma del perfume Poison Dior que exhalaba el diputado voxero por sus poros y que no era el que usaba esta agraviada. Si alguna sospechaba, explicaba sin apuro que se trataba de "una prima".

Este escándalo aún no termina

*Con información de www.libertaddigital.com y www.elsiglo.com.pa*