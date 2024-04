¡Terrible! Actriz Christina Applegate es diagnosticada con sapovirus tras ingerir excremento

La famosa actriz Christina Applegate reveló que ha sufrido los terribles síntomas de la enfermedad de sapovirus, después de que por accidente ingiriera excremento humano sin saberlo. La actriz no tuvo tapujo alguno para detallar cómo fue que contrajo dicha enfermedad, que es un virus que se transmite cuando una persona tiene contacto fecal-oral: "La caca de otra persona entró en mi boca y me la comí", dijo.

"Voy a ser asquerosa. Me desperté a las 3 de la mañana en un charco de m**rda. No sabía lo que había sucedido, y tener Esclerosis Múltiple a las 3 de la mañana y tratar de cambiar las sábanas no es divertido”, inició diciendo.

Según la actriz, su batalla en la salud tuvo inicio cuando alguien cercano llegó con COVID-19, con lo que se contagió por primera vez de ese virus y ello conllevó a que estuviera inmunocomprometida.

Christina se realizó una prueba de heces y empezó a vomitar porque “era muy asquerosa”. Sin embargo, así fue como identificaron que tenía sapovirus: "Es cuando ingiere la materia fecal de otra persona de su comida", dijo.

La mujer empezó a pensar cómo pudo haber consumido excremento humano y se dio cuenta que fue en una ensalada para llevar que pidió de un restaurante que estaba a punto de cerrarse por una razón no revelada.

"Estoy casi por tres semanas enferma por esto, así que esa es mi historia divertida", dijo con rudeza.

Christina, quien además sufre una batalla contra la esclerosis múltiple, tuvo que empezar a utilizar pañales para adultos después del diagnóstico de sapovirus.

"Hay personas en todo el mundo que tienen que usar pañales y les da vergüenza", dijo la actriz.

¿Por qué otras causas ocurre el sapovirus?

El sapovirus es un género de virus perteneciente a la familia Caliciviridae que puede causar gastroenteritis en humanos. Es uno de los varios virus que pueden provocar enfermedades gastrointestinales, junto con los norovirus, astrovirus y adenovirus entéricos.

La gastroenteritis causada por sapovirus se caracteriza por síntomas como vómitos, diarrea, dolor abdominal y fiebre. Este virus se transmite principalmente a través del contacto directo con personas infectadas, consumo de alimentos o agua contaminados, y contacto con superficies contaminadas.

Aunque la enfermedad suele ser leve y autolimitada en individuos sanos, puede ser más grave en personas con sistemas inmunológicos comprometidos, como ancianos, niños pequeños o personas con enfermedades crónicas.