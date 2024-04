William Levy sobre su separación de Elizabeth Gutiérrez: 'Solo me importan dos bocas'

El huracán mediático sobre las discordias que existieron entre la pareja de esposos, en las que se ahondó mucho más cuando salieron a la luz las llamadas a la policía por conflictos domésticos en las que sintieron que se les salía de las manos el manejo propio, volvió a tomar fuerza ahora que el actor aseguró que lo único que le importa son sus dos hijos y que contará su versión de los hechos.

Relacionado Informe policial revela los graves problemas que había entre William Levy y Elizabeth Gutiérrez

A través de historias de Instagram el cubano compartió mensajes contundentes: "A mí solo me importan dos bocas: las de mis hijos que me dicen: 'tranquilo papá'", aseguró el actor. También dio la impresión de que considera que él hizo las cosas bien, por lo que citó a Romanos 8:28 en la Biblia: "Cuando estás en la voluntad de Dios, no puedes ser bloqueado, obstaculizado, destruido o parado— cada intento solo trabajará a tu favor".

"Tengo muchas cosas que decir. Tengo mi versión de la historia. Pero yo nunca haría algo que deje a la madre de mis hijos mal. Yo siempre he priorizado la salud mental de mis hijos y así seguirá siendo. Es más, ellos saben quién soy y la verdad de todo. Seguiré tranquilo dedicado a mis hijos y mi carrera", puntualizó Levy.

Actualmente la expareja se encuentra en el ojo público debido a la revelación de los documentos en los que la policía dejó por escrito las razones por las que acudieron a la propiedad de la familia para brindar apoyo y supervisar que no se desatara algo peor por altercados domésticos.

Aunque se ha establecido que había otra mujer, fue ella misma quien negó la posibilidad de que entre ella y Levy pasara algo. Samadhi Zendejas, actriz mexicana de 19 años dijo: "No te voy a mentir, la química es evidente porque pasamos tanto tiempo juntos en escena. Pero es Nuria y Santiago los que tienen esta extraordinaria química", afirmó sobre sus personajes.

“Siempre fue con mucho respeto, con mucho profesionalismo de ambas partes. Creo que es un ser extraordinario y un gran compañero", concluyó la mujer.