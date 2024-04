Will Smith interpretó 'Men in Black' en Coachella durante el show de J Balvin

Durante el concierto de J Balvin en Coachella el cantante colombiano sorprendió a sus fans con un invitado especial que subió a la tarima para interpretar junto al reggaetonero un éxito de los 90’s. Will Smith hizo su aparición para cantar ‘Men in Black’ y bailar al mejor estilo del éxito cinematográfico Hombres de Negro.

El aclamado actor estadounidense Will Smith llegó vestido como su icónico personaje de la película Hombres de Negro el domingo en la noche durante el show de J Balvin, en el que justamente la puesta en escena del antioqueño tenía que ver con los extraterrestres.

Allí, sobre la tarima, Will Smith interpretó su canción ‘Men in Black’, acompañándola con los pasos del baile de esta, a los que se sumó el cantante colombiano.

J Balvin subió algunos de los ensayos con Will Smith en los que mencionó que el actor es una leyenda y que trabajar junto a él en el escenario ha significado “un sueño hecho realidad”.

La película fue un éxito que desde 1997 protagonizó el actor y cautivó internacionalmente con la imaginación de Steven Spielberg. Will Smith reveló que inicialmente no quiso hacer parte de la película en la que los agentes investigaban la vida extraterrestre en la tierra: "Eso fue el año siguiente al Día de la Independencia, así que no quería hacer dos películas de extraterrestres seguidas", le dijo el actor a Variety.

Sin embargo, Steven Spielberg, quien era el productor ejecutivo, no quiso darse por vencido y fue en su helicóptero a buscar la aprobación de Will Smith. "Aterrizó en mi casa y me saludó. Y fue la primera vez que tomé limonada con agua carbonatada. No puedes decir que no a eso", aseguró el actor.

Finalmente Smith accedió y las películas fueron un éxito, iniciando desde 1997 la primera y siguiendo con sus correspondientes secuelas en 2002, 2012 y 2019.