Billie Eilish revela cuándo se dio cuenta que le gustaban la chicas: 'Simplemente no lo entendía'

La famosa cantante Billie Eilish detalló cuándo finalmente se dio cuenta de que quería tener sexo con mujeres, la artista relató información sobre su sexualidad y cómo ha relacionado parte de ello en algunas canciones.

La cantante de Bad Guy dijo durante una charla con DJ en Coachella que en fragmentos de su canción Lunch realmente explica con su letra su gusto sexual: "Escribí una parte incluso antes de hacer algo con una chica, y luego escribí el resto después", explicó.

Según lo informó la propia cantante, a lo largo de su vida se había sentido atraída por el mismo género. Sin embargo, tomó recientemente la decisión de atreverse más, incluso a tocar el tema de forma abierta.

"He estado enamorada de las chicas durante toda mi vida, pero simplemente no lo entendía, hasta que el año pasado me di cuenta de que quería mi cara en una vagina", dijo.

Eilish dijo que la letra revelada de la canción justamente da pie para entrever lo que será su próximo álbum Hit Me Hard and Soft, que según ella volverá al sonido de When We All Fall Asleep, Where Do We Go?

Allí, estrofas de algunas canciones se describen explícitamente con lo que Billie desea sexualmente con una chica: "Así que ahora ella sube las escaleras / Entonces yo acerco una silla / Y me recojo el pelo”; “Podría comerme a esa chica en el almuerzo / Y ella baila en mi lengua / Sabe cómo si ella fuera la indicada", dice en parte de las letras.

También añadió que no fue algo planeado, simplemente que con el tiempo se fue dando cuenta de sus gustos hasta tomarlos en serio. Adicionalmente, para ella era un tema demasiado íntimo para hablarlo en público: "Ni en un millón de años planeé hablar de mi sexualidad. Es realmente frustrante para mí que haya surgido".