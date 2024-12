Dino Mon, director de la CSS: ‘hay sugerencias de todo tipo para que el proyecto de ley se enriquezca'

Panamá/La Asamblea Nacional arranca hoy en la provincia de Bocas del Toro las giras por el interior del país, para conocer la opinión y sugerencias de los panameños sobre el proyecto de ley 163, que busca reformar la ley orgánica de la Caja del Seguro Social (CSS).

Ayer martes, la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social culminó las consultas en la Asamblea en medio de quejas y sugerencias a la propuesta de reforma que empuja el Ejecutivo y el anuncio del director de la Caja, Dino Mon, de que ha presentado más de 25 propuestas de modificaciones al proyecto de ley.

En estas primeras consultas hubo una participación del 48.3% de los 622 ciudadanos que se enlistaron para presentar sus opiniones y sugerencias.

Alain Cedeño, presidente de la Comisión y jefe de la bancada de Realizando Metas (RM), salió al paso de la opinión del presidente José Raúl Mulino, quien dijo que lo planteado por la bancada de RM “no tenía ni pies ni cabeza”, debido a que sugirieron establecer impuestos a transferencias bancarias, para que no se aumente la edad de jubilación. Sobre esto, Cedeño dijo: “No podemos decir que la propuesta sea descabellada… Vamos a analizarlo todo. La Asamblea no va a permitir que se aumente la edad de jubilación y no se investigue bien si se pueden sacar recursos de otras partes”.

En tanto, el diputado Crispiano Adames volvió a cuestionar la información que le entregó la CSS, señalando que no hay precisión en los datos y algunos ni se encuentran. Recordó que todas las bancadas de la Asamblea están analizando el proyecto y trabajando en modificaciones, por lo que le pidió a las autoridades de la Caja entregar información veraz.

Los cambios de la CSS

No obstante, terminada la consulta, Mon anunció que han presentado 25 sugerencias de cambio al proyecto de ley 163, producto de las observaciones y propuestas presentadas por las personas que participaron en este proceso.

Entre los temas está lo referente a los poderes del director, que determina las autorizaciones y los límites que debe tener el cargo; la gobernanza; lo referente a las atribuciones de la Junta Directiva; las pensiones por viudez; la inclusión de los independientes; y lo de la mora en el pago de la cuota empleado-empleador.

En fin, dijo: “Hay sugerencias de todo tipo para que el proyecto de ley se enriquezca y llegue a buen puerto”, remarca una nota de prensa de la entidad.

Aseguró que quedan todavía los temas que tienen que ver con el modelo técnico propiamente dicho, el cual va a surgir dependiendo del análisis de los escenarios que los diputados establezcan.

Algunos de los puntos controversiales de las reformas

En medio de los vaivenes políticos, económicos y sociales en los que se mueve la reforma a la Caja, entre los puntos que han llamado la atención de los diferentes sectores están: el aumento de tres años en la edad de jubilación para hombres y mujeres menores de 55 y 50 años, respectivamente; los amplios poderes otorgados al director de la entidad; la extinción del sistema mixto de pensiones para crear el denominado “fondo único solidario”.

También el alza de 3 puntos porcentuales en la cuota que pagan las empresas; los nuevos modelos de pensiones, debido a la falta de claridad en los valores numéricos; la eliminación de los préstamos de la CSS; y el acogimiento al programa 120 a los 65.

Hoy, las consultas están previstas para las 9:00 a.m., en el auditorio del centro regional de la Universidad Tecnológica de Panamá.

Luego, los diputados se trasladarían a Chiriquí, Veraguas, Herrera, Coclé, Los Santos y Chame (Panamá Oeste), donde culminarán el 14 de diciembre. El 16 de diciembre, irán a la provincia de Colón y entre el 17 y el 18 de diciembre estarán trasladándose a Darién.

El pleno de la Asamblea Nacional fue convocado hasta el 31 de diciembre para abordar el tema de la CSS.