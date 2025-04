¡La tía Marelissa Him, 'la alcahueta' favorita de Canta Conmigo!

Ciudad de Panamá/¡La "tía Mare" es un verdadero torbellino de alegría! Cuando hablamos de Canta Conmigo, una de las caras que rápidamente se asocia con diversión, energía y cariño es, sin lugar a dudas, la de Marelissa Him. Pero más que una simple presentadora, ella es "la tía alcahueta" que todos quisiéramos tener, la amiga incondicional de los pequeños concursantes y la persona que, detrás de cámaras y en cada ensayo, se asegura de que los niños no solo brillen en el escenario, sino que disfruten cada paso del camino.

"La tía Mare", como la llaman cariñosamente, se ha ganado el corazón de todos en el programa gracias a su actitud cálida y cercana. A pesar de estar rodeada de cámaras y luces, Marelissa se muestra siempre como una amiga más de los niños, haciéndoles sentir que no hay barreras entre ellos y ella. De hecho, en los ensayos generales, no es raro verla organizando pequeñas travesuras, riendo y bromeando con los pequeños talentos, ¡incluso a veces se convierte en el alma de la fiesta!

Pero no solo se queda en los ensayos. Cuando "la tía Mare" está cerca, la diversión y la amistad se vuelven algo constante. Ella ha sido vista en varias ocasiones acompañando a los niños a diferentes actividades, como cuando asistieron a la premiere de "Minecraft" en el cine local. Y claro, allí estaba Marelissa, junto a las estrellas de Canta Conmigo, disfrutando de la película, comiendo palomitas y bebiendo soda, como una buena tía que se toma en serio el ser parte de cada momento especial en la vida de los chicos. ¿Y cómo olvidarnos de sus regalitos? ¡"La tía Mare" es toda una “santa” moderna, sacando de su bolso "glam" “cositas” para picar y siempre un detalle lindo para regalar!

Una tía a otro nivel

Su nivel de entrega no se limita solo a las cámaras o los ensayos; Marelissa está completamente comprometida con cada generación de niños. Su amor y apoyo a cada uno de los participantes del programa no pasan desapercibidos, y no es raro que se convierta en la confidente de muchos de ellos, quienes la consideran como una amiga cercana, alguien con quien pueden contar para hablar de todo, desde sus sueños hasta sus pequeñas preocupaciones.

Lo más increíble es que, más allá de las cámaras, tiene una conexión genuina con los concursantes, y ellos lo saben. Saben que cuando Marelissa está cerca, siempre hay espacio para la risa, el cariño y, por supuesto, el buen rollo. Eso es precisamente lo que la hace única: su autenticidad.

La tía 'glam'

Además, no podemos dejar de mencionar el toque de "glamour" que siempre aporta en cada gala. Marelissa es una mujer que sabe cómo robarse la mirada de todos con sus atuendos siempre acertados, vibrantes y llenos de estilo. Junto a su compañero Miguelito, hace de cada show un espectáculo aún más especial, cargado de energía y alegría. Y, como la cereza del pastel, Marelissa también se da un tiempo para entrevistar a los familiares de los concursantes en cada show, conociendo a fondo a las familias de los pequeños y divirtiéndose mientras nos comparte detalles exclusivos de su vida fuera del mágico escenario.

Si aún no te has enganchado con Canta Conmigo, no te puedes perder la oportunidad de disfrutar de Marelissa Him cada miércoles a las 8:00 p.m. por las pantallas de TVN. No solo serás testigo del talento de los niños, sino que también podrás disfrutar de "la tía Mare" en su máxima expresión: divertida, enamorada de su trabajo y, sobre todo, siendo la gran amiga que todos necesitamos tener en nuestras vidas.