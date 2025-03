¡Cantar con sus hijos será irrepetible! ¿Qué confesaron los papás de Canta Conmigo sobre el tercer show?

Ciudad de Panamá/¡Nervios, tensión, emoción y mucha, pero mucha preparación! Ellos van a darlo todo con sus hijos. El esperado tercer show de Canta Conmigo promete ser verdaderamente inolvidable. En esta ocasión, por primera vez en la temporada, los talentosos artistas tendrán la oportunidad de compartir el escenario con sus padres, lo que añade una carga emocional y una complicidad familiar que será difícil de olvidar. ¡Belleza!

Los duetos, cargados de emoción, cantarán grandes éxitos de algunos de los artistas más importantes de la música. Podrás escuchar melodías de: Nino Bravo, Mijares, Lucero, David Bisbal, Franco de Vita, Binomio de Oro, Chino & Nacho, Mecano, Natalia Jiménez, Lila Downs, Alejandra Guzmán, Vico C, Gilberto Santa Rosa, y Mocedades, artistas de renombre y con grandes repertorios de éxitos.

Pero para estas estrellas, no solo se trata de un reto profesional, sino también personal. Cantar junto a sus padres en un escenario de tal magnitud, frente a miles de espectadores y con la presión de una evaluación rigurosa, es una experiencia única. El jurado, compuesto por expertos de la industria, no solo evaluará la destreza vocal, sino también la coordinación y demás técnicas. La precisión en la interpretación, la conexión emocional entre padres e hijos, y la proyección serán claves para destacar en este esperado show. ¿Ya se están imaginando cómo viene ese show?

Antes de que este gran sueño se haga realidad, algunos padres de estos chicos compartieron sus pensamientos sobre lo que significa para ellos cantar junto a sus hijos en esta experiencia. Las emociones y las expectativas están al máximo, y todos coinciden en que este es un momento irrepetible, un momento que no tendrá precio.

¿Qué opinan ellos?

Nedelka, madre de Amanda, expresó con entusiasmo: "Desde que supimos que íbamos a cantar juntas, decidimos que lo íbamos a disfrutar al máximo, desde las prácticas en casa… todo porque va a ser un momento irrepetible. No queremos que se acabe, lo estamos gozando enormemente." Para ella, este momento no solo es especial por la oportunidad de compartir escenario con su hija, sino porque tiene el valor de ser una experiencia única, un recuerdo que perdurará toda la vida.

Por su parte, Isabel, madre de la pequeña Isabella, no pudo evitar la emoción al hablar sobre la conexión con su hija: "Mucha conexión, realmente es una experiencia inolvidable, para mí es lo más grande poder compartir con ella, sus sueños y apoyarla en todo. Ahí estaré, porque este momento lo viviremos juntas." Para Isabel, esta oportunidad es una forma de estrechar aún más los lazos con su hija y acompañarla en su crecimiento artístico, un acto que va más allá de la música, un acto de apoyo incondicional.

En tanto, Evelyn, mamá de Yesrrel, compartió que toda la familia está involucrada en los ensayos y que el esfuerzo colectivo está siendo fundamental: "Vamos a dar lo mejor, en mi casa todos practicamos, nos estamos metiendo bien en el papel. El que canta es él, pero queremos que todo salga espectacular." Evelyn también aprovechó para pedir el apoyo del público para su hijo, quien está en la segunda sentencia: "Que voten por Yesrrel a través de la página web de TVN. Estoy muy orgullosa de él y de su esfuerzo." Para Evelyn, este desafío no es solo una prueba de talento, sino una oportunidad de crecimiento para su hijo, al que sigue respaldando con todo su corazón.

Victoria, madre de Sugeilys, reveló que su hija tiene una mentalidad positiva y está deseosa de disfrutar la experiencia al máximo: "Ella me dice, mamá, vamos a disfrutar, vamos a darlo todo para que quede una bonita imagen. Esto será algo que durará por años, quedará en la pantalla y lo recordaremos por el resto de nuestras vidas. Vamos a hacerlo bien para que nuestro papá se sienta orgulloso de nosotros." Para Victoria, lo importante no es solo el resultado, sino el esfuerzo y la alegría con la que están viviendo este momento juntas. También pidió el apoyo del público, ya que su hija se encuentra en la sentencia.

Maverick, padre de Athenea, también compartió su emoción al vivir este momento tan especial: "Jamás me imaginé este lugar, le soy honesto, Athenea es el amor de mi vida. Ella y su hermana son lo más importante que tengo. Athenea canta desde que era bebé... Aunque no soy cantante, todos los días estamos practicando y dando lo mejor de nosotros." Maverick es consciente de que este desafío no es fácil para él, ya que su profesión está lejos del mundo artístico: "Soy médico, no soy artista, pero cuando vi que ella quería compartir este momento conmigo, no lo dudé. No pensaba volver a hacer algo así, pero por ella lo haré." Para él, este es un sueño hecho realidad, no solo como padre, sino como un testigo de la evolución artística de su hija. ¡Sí, y él llegó hasta a pensar que la peque nunca lo escogería para cantar!

Este miércoles, a las 8:00 p.m., por TVN, los padres y sus hijos se preparan para hacer historia en Canta Conmigo. La emoción está a flor de piel, y los nervios y las expectativas son palpables. No te pierdas este espectacular show lleno de amor, talento y, sobre todo, mucha música. La cita es imperdible, y el escenario del Campus ITSE será donde se escriba una nueva página de esta historia.