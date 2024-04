J Balvin grabó un posible OVNI con su celular y desata debate en redes sociales

El clip fue tendencia en las redes sociales viralizándose rápidamente en Colombia. Aunque es gracioso para muchos claramente para otros representa un tema perturbador, por lo que la controversia sobre el objeto generó muchos comentarios alrededor de la publicación que hizo el reggaetonero.

Más de 50 millones de seguidores del artista han podido observar la grabación de un objeto que no se sabe a ciencia cierta qué es, pero que se queda suspendido en el aire durante unos segundos: “No tengo como explicar que putas es esto, pero siempre he creído que hay vida en otros planetas esta vaina no era un avión, ni nada que haya visto antes 🤯”, comentó el artista en la descripción del video.

Actualmente, el video tiene más de 374 mil Me Gusta y ha acumulado más de 10 mil comentarios, en los que las personas bromean y otras se lo toman muy en serio. Entre ellos está quienes afirman que puede ser un método de estrategia del cantante para anunciar su nuevo proyecto musical.

Algunos internautas han comentado: “La gente confunde ovni con extraterrestres, ovni es un objeto volador no identificado y los extraterrestres son Wisin y Yandel”; “No hay nada mejor que 3 paisas narrando un avistamiento de ovnis”; “Como se va a llamar la canción? ”; “¿Collab con Wilson y Yandel? "; “¿Sabíais que los OVNIs que nos visitan habitualmente son naves de exploración? Normalmente no tripuladas, de más de 1,5 metros de altura y más de 2 metros de diámetro”; “WTF???? a un amigo le paso algo similar y me dijo que siempre hay que tener vasos con agua por todos lados y un bate de beisbol”.

La existencia de ovnis, objetos voladores no identificados, es un tema que ha generado debate y especulación durante décadas. Si bien hay muchos avistamientos reportados de objetos en el cielo que no pueden ser fácilmente identificados, no hay evidencia concluyente que demuestre que estos objetos son de origen extraterrestre.

Los científicos suelen sugerir explicaciones más terrenales, como fenómenos naturales, aviones u objetos hechos por el hombre que no han sido reconocidos por los testigos. Sin embargo, dado el vasto universo y la posibilidad teórica de vida en otros planetas, el tema continúa generando interés y especulación en la sociedad.