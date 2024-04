¡Como se atreven! Cardi B estalla contra quienes la llaman mexicana

La cantante Cardi B estalló de enojo en un video que se viralizó en redes sociales, donde reitera que no es mexicana y que se siente altamente ofendida con las personas que cambian su nacionalidad constantemente. Adicionalmente, hizo un llamado sobre el respeto por sus raíces y su orgullo de ser latina. Belcalis Melenis Almánzar, como es su nombre de pila, nació en Estados Unidos, pero, aunque sí tiene raíces de América Latina que la han acercado a dos culturas distintas ninguna de ellas es mexicana. Su padre es dominicano y su madre de Trinidad y Tobago.

Sin embargo, algunos la han llamado mexicana, lo cual no le agrada en lo más mínimo y no por desdeñar del país sino porque considera que debe decirse la verdad y dar a conocer que sus raíces son de dos lugares muy diferentes. Al parecer no se lo han dicho una sino varias veces, por lo que la artista no soportó más y en un live en su Instagram desató su enojo explicando por qué considera que eso es una falta de respeto.

“Me siento ofendida que la gente me diga mexicana y esas cosas porque no soy mexicana. No soy mexicana. Llama ghanés a un nigeriano, llama jamaicano a un haitiano, llama haitiano a un jamaicano y dime cómo se sentirán. No es lo mismo ser dominicana que ser mexicana. Mis nacionalidades no tienen la misma cultura que la mexicana. Claro que hablamos el mismo idioma, español, pero tenemos diferentes dialectos. No comemos la misma comida”, dijo la cantante.

Cardi B fue condecorada con el galardón Orgullo Dominicano, otorgado en los Premios Soberano durante 2017, por lo que anhela que se conozca y se respeten sus verdaderas raíces. La artista no solo dio un completo explicativo sobre su disgusto, sino también añadió una palabra que la ofende aún más: “La verdad solo me dicen mexicana para irritarme, y no solo me llaman mexicana, sino que me dicen sucia mexicana. Así que es obvio que me voy a defender. No van a borrar mi nacionalidad dominicana”, concluyó.

Cardi B es rapera, cantante y actriz estadounidense. Se hizo famosa por sus canciones de rap, como "Bodak Yellow" y "I Like It", y por su personalidad extravagante y franca en las redes sociales y la televisión. Además de su carrera musical, ha incursionado en la actuación en películas y programas de televisión.