Mujer golpeada por el influencer 'Fofo Martínez' relató el brutal ataque

El creador de contenido Rodolfo Martínez, mejor conocido como ‘Fofo Martínez’, agredió salvajemente a una mujer en México. El video quedó registrado y la víctima estremeció al público al detallar el brutal ataque que pudo costarle la vida. Aunque ha pasado más de un mes de los golpes y patadas de los que fue víctima, la mujer continúa sin entender por qué el joven influencer arremetió contra ella de tal manera.

Edith fue increíblemente golpeada en un estacionamiento del municipio de Naucalpan el 22 de febrero y tan pronto medio recuperó fuerzas, casi un mes después, decidió dar su testimonio a la prensa local.

Narró que todo ocurrió cuando ella iba en su carro e impactó a otro auto en el estacionamiento de un centro comercial, al bajarse a revisar lo ocurrido y luego intentar subirse a su coche el influencer ‘Foto Martínez’ la atacó con sevicia.

"Agarraba la fuerza como si me odiara. En la vida nos habíamos visto. Entonces me empezó a patear y ya una vez como que se cansaba de patearme o no sé qué pasaba en su cabeza, en ese momento empezó a pegarme con el puño. De esto, yo tardé 25 días para recuperarme”, declaró Edith.

Aunque manifestó que ni siquiera lo conocía tampoco podía comprender el ataque, que paró gracias a los gritos desesperados de auxilio de otra mujer.

“Si no hubiera llegado la señora, que yo se lo agradezco que llegó a auxiliarme. Si ella no se hubiera parado a gritar que me dieran auxilio, de verdad que yo creo que en este momento no estaría yo platicando con ustedes. Estaría en un hospital o ya hubiese fallecido”, añadió Edith.

La mujer teme que el influencer o las personas cercanas a él tomen represalias en su contra por lo sucedido, una situación que la tiene angustiada puesto que sabe que debido a su fama, Martínez goza de cierto grado de poder que puede utilizar para hacerle daño.

Cabe añadir que la detención de Rodolfo Martínez se dio casi un mes después del brutal ataque que cometió contra Edith y solamente gracias a la presión social contra él, que ejercieron de la mano los grupos feministas y la ciudadanía.

Actualmente, el creador de contenido tiene trabajando a 9 abogados para buscar su libertad mientras está detenido en el Penal de Barrientos. La fiscalía mexicana lo acusó de tentativa de feminicidio y la audiencia de vinculación ocurrirá en la segunda semana de abril.

