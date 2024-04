Gypsy Rose Blanchard es vista de la mano de su exnovio días después de separarse de su esposo

La mujer se popularizó tras conocerse en noticias la macabra historia de vida que tuvo junto a su madre, Clauddine "Dee Dee", quien la maltrató hasta que Gypsy Rose decidió asesinarla en 2015.

La razón principal detrás del asesinato fue el abuso y la manipulación a largo plazo que Gypsy Rose había experimentado por parte de su madre. “Dee Dee” había fabricado y exagerado una serie de enfermedades y discapacidades en su hija desde que era muy joven, lo que llevó a Gypsy Rose a crecer creyendo que estaba gravemente enferma y discapacitada, aunque en realidad no lo estaba.

A lo largo de los años, “Dee Dee” controlaba y abusaba emocional, física y psicológicamente de Gypsy Rose, lo que la dejó atrapada en una situación de abuso y manipulación.

Finalmente, Gypsy Rose llegó a un punto en el que sintió que no tenía otra opción que escapar de la situación abusiva en la que se encontraba. Convenció a su novio, Nicholas Godejohn, de ayudarla a planear y llevar a cabo el asesinato de su madre.

El caso de Gypsy Rose Blanchard ha generado un gran interés y debate sobre los problemas de abuso, manipulación y maltrato que pueden ocurrir dentro de las dinámicas familiares, así como sobre las complejidades de la salud mental y el sistema legal.

Gypsy Rose fue condenada por su participación en el asesinato de su madre y estando tras pagó su condena mientras en paralelo conocía a hombres que la visitaban tras conocer su historia. Uno incluso, Ken Urker, empezó a sentir algo más que una mera admiración por ella después de ver su documental Mommy Dead and Dehest, se enamoró y le propuso matrimonio.

"El beso que me dio fue bastante apasionado. Lo miré y le dije: 'Ni siquiera sabía que te gustaba así', y él dijo: 'Sí, desde hace tiempo", dijo Gypsy en 2019 a la prensa local.

Sin embargo, el feliz matrimonio no se pudo llevar a cabo y ambos rompieron su relación: "Siempre tuve dificultades para dejar ir a mi ex prometido Ken. Estuvimos tan conectados al mismo tiempo que sentí que él era un alma gemela. Hace tres años, él terminó la relación. Fue devastador para mí", admitió la mujer en su momento ante la prensa.

Tiempo después, Gypsy Rose Blanchard conoció a otro individuo, Ryan Anderson, un maestro de escuela con el que sí tuvo una ceremonia de boda en prisión en 2022.

Sin embargo, recientemente se conoció de su separación y la mujer fue vista tomada de la mano de su exprometido Ken mientras hacía compras en un Dollar General Local. Allí mercaron varios alimentos y golosinas y luego se subieron a una camioneta en la que él conducía mientras ella iba en el asiento del pasajero delantero.

"No hemos tenido ninguna intimidad. Sólo estamos saliendo como amigos. Eso es todo", aseguró Ken frente a un maremoto de interrogantes de usuarios de TikTok en su perfil. Adicionalmente, aclaró que no está buscando fama ni algo por el estilo: "No soy un creador de contenidos", dijo Ken. "Todas mis redes sociales son privadas".