Rebel Wilson asegura que Adele la odia por esta irónica razón

La famosa actriz de Hollywood Rebel Wilson reveló que considera que la cantante Adele la odia y detalló, en sus memorias llamadas Rebel Rising, las razones por las que considera que es así, no sin antes mencionar su total admiración por la artista.

La actriz y estrella de Pitch Perfect considera que la artista tiene cierto grado de rencor hacia ella y lo dejó saber a través de su obra, en la que menciona de antemano el cuidado a detalle que tiene cuando nombra a celebridades que son de talla grande: "Algunas actrices se ofenderían si las llamara tallas grandes en este libro, así que tengo que tener cuidado con lo que digo", dijo Rebel Wilson.

"Creo que por eso Adele me odia. Hubo un momento en que ella era más grande y algunas personas nos confundían", declaró. Adicionalmente, estableció que ella considera que a la cantante no le agradó mucho eso de que algunos fans encontraran similitudes entre ellas: "no le gustaba que la compararan con 'Fat Amy'".

Rebel cree que ha percibido cómo la cantante la evade en momentos en los que ha podido estar cerca de ella, lo que le dio pie para llegar a la conclusión de que se sentía incómoda a su lado por las comparaciones: "siempre se aleja rápidamente de mí en los pocos eventos en los que la he visto, como si mi gordura pudiera contagiarse sobre ella si estuviese cerca de ella durante más de treinta segundos", dijo.

La mujer admitió jocosamente que hubo un momento en el que unos fans la confundieron con la cantante y ella tuvo que hacer algo inesperado: "Una vez firmé legítimamente un autógrafo como Adele en Claridge's porque la gente realmente pensaba que yo era ella y no me dejaban en paz hasta que lo hiciera".

Sin embargo, fue sincera y explicó que esto se trata de una mera idea propia que puede no tener un juicio fundamentado alguno: "Lo estoy suponiendo, porque para ser justos, nunca le he preguntado”.

La actriz no dejó pasar la oportunidad para aclarar que sea como sea siente una profunda admiración hacia la artista: "Adele es jodidamente increíble", dijo.

Rebel Wilson perdió 77 libras en 2020. Y Adele reveló que perdió alrededor de 100 libras el año anterior.