Exconejita de Playboy acusa a la viuda de Hugh Hefner de copiar su libro

La famosa exconejita de Playboy Holly Madison acusó a Crystal Hefner, esposa del difunto Hugh Hefner, de copiar su libro, ‘The Down the Rabbit Hole: Curious Adventures and Cautionary Tales of a ex Playboy Bunny’, que relata sus vivencias como modelo en la lujosa mansión. Se ha vuelto muy usual que las exconejitas Playboy quieran generar contenido ya sea en redes sociales, podcast, entrevistas y hasta libros, sobre las experiencias buenas y malas que han tenido en su paso por una de las mansiones más conocidas de los Estados Unidos.

Por eso, en 2015, Holly Madison publicó su libro, en el que hace alusión a curiosidades, aventuras y secretos revelados, lo que ocasionó que la obra se convirtiera en un best seller. Sin embargo, no fue la única que tuvo esta iniciativa, ya que la viuda del fundador de Playboy decidió hacer lo mismo varios años después y tituló su libro ‘Only Say Good Things: Surviving Playboy and Finding Myself’.

Lo que incomodó por completo a Holly Madison, según lo relató en el podcast LadyGang el reciente 26 de marzo, es que Crystal Hefner copiara su estilo de escritura e incluso algunas ideas y las plasmara en sus memorias personales.

"Cualquiera que haya leído mi libro que salió hace ocho años y luego haya leído su libro dígame que la voz narrativa no suena exactamente igual, me vuelve loca", dijo Holly.

A sus 44 años es consciente de que al vivir en la misma mansión ambas pudieron tener experiencias similares. Aun así, ella asegura que esto no justifica una replica casi exacta incluso de la forma e ideas.

“Es como leer mi propio libro. Ella entreteje referencias de cuentos de hadas tal como lo hice yo y usa muchas de las mismas frases psicológicas y cosas así. Me extraña, especialmente porque ella tenía un escritor fantasma. ¡investiga y no copies!", puntualizó la mujer.

Y para asegurar que no se trata de una cuestión de envidia, en la que no quisiera que otra chica fuera un best seller, dijo que apoya el trabajo que hizo Kendra Wilkinson quien reveló detalles sobre sus experiencias con el magnate en ‘Girls Next Door’.

"Si tomas mi libro y el de Kendra, son dos personas completamente diferentes, aunque vivimos allí al mismo tiempo, como si fueran dos voces completamente distintas, como debería ser".

Holly mencionó que lo único que resalta fue haberse darse cuenta de que no era la única conejita que sentía que debía ser perfecta, sino que todas sintieron esa presión: “Ha sido un gran alivio para mí escucharlo, incluso antes de que saliera el libro de Crystal, cuando habla de que siempre sintió que tenía que caminar sobre cáscaras de huevo o que siempre podía perder su puesto en la mansión", aseguró.