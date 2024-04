Concursante de 'La Voz' debuta en concierto y solo la fue a ver una sola persona

Un curioso caso ocurrió en México durante el festival ‘Tecate Pa’l Norte’, en el que Andrea Ele, quien participó en ‘La Voz’, subió al escenario a hacer su presentación y solo tenía una espectadora como el público, su mejor amiga. El festival se llevó a cabo con artistas de renombre como Peso Pluma, Anitta, Blink 182, y también Imagine Dragons, entre otros. Sin embargo, en su debut Andrea Ele, quien estuvo en el equipo de Laura Pausini en ‘La Voz México’, tuvo un agrio e inesperado momento durante su primera vez en un escenario de festival.

El video fue compartido por la red social de TikTok y rápidamente se viralizó, causando que muchos seguidores de la plataforma digital se sintieran conmovidos con la artista y comenzaran a expresarle apoyo en su perfil.

La joven Andrea Ele subió a la tarima y cantó con toda su pasión, como si se tratara de una única dedicatoria, al ver solamente a una persona como espectadora del palco norte en el que ella estaba de pie imaginándose a una amplia multitud.

Los usuarios de redes sociales elogiaron su talento y sobre todo su talante, resaltando el hecho de continuar su show, aunque no había mucha audiencia frente a ella.

El video de TikTok se llenó de comentarios a su favor y luego su red social aumentó la cantidad de seguidores, hasta que Andrea Ele se dirigió al caso puntual agradeciéndoles.

“Solo quiero dejar aquí un agradecimiento a todos ustedes que me han enviado mensajes tan hermosos. Créanme que responderé uno por uno, aunque me tome un tiempo porque son muchos. No me imaginaba esto y estoy realmente agradecida”, manifestó.

Lejos de lo que ella imaginaba que pudiera ocurrir tras su triste desenlace en el festival su vida dio un giro en cuestión de horas y recibió más apoyo del que se había imaginado: “De verdad no me canso de dar las gracias, no me imaginaba todo lo que está sucediendo. Todavía estoy en ‘shock’ por el alcance que ha tenido todo esto. Estoy agradecida con Dios, con la vida. A veces, de cosas negativas surgen cosas realmente hermosas”, enfatizó.

“Estoy feliz, he recibido mensajes durante todo el día. Estoy muy agradecida por todos los mensajes de ánimo y apoyo. Wow, no tengo palabras más que para decirles muchas gracias por tanto apoyo”, posteó en su cuenta personal de Instagram.

La joven artista es consciente de que la industria musical no es nada fácil, pero confía en que, aunque ahora no es tan conocida son su talento y sobre todo su disciplina los que la hacen más fuerte y llena de experiencia, educación que recibió en casa.

“Mis padres siempre me dijeron que, sea lo que sea que hagas en la vida, hazlo con toda la pasión, con todas las ganas. Y este día me entregué con el corazón, sin expectativas. A veces, la magia está en los lugares que menos imaginamos”, admitió.

“Ser artista independiente no es un camino fácil. Gracias a ti que estuviste ahí y GRACIAS Monterrey”, añadiendo emojis de corazones y estrellas para su solitaria amiga”, concluyó.