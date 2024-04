¿El príncipe Harry perdió la virginidad con la actriz Elizabeth Hurley?

La actriz británica Elizabeth Hurley se sinceró frente a los rumores que circulaban respecto a que ella le había quitado la virginidad al príncipe Harry de Inglaterra. Tales murmullos habrían circulado en la prensa internacional luego de la publicación del libro Spare, en donde él detalló que su primer encuentro había sido con una mujer mayor.

El libro fue publicado en el año 2023 y en este el príncipe Harry, quien está casado con Meghan Markle desde el 2018, detalló que su primera vez fue con una “mujer mayor” y recordó el instante sexual que tuvo a sus 17 años como un “episodio sin gloria”.

Recordando cómo sucedió detalló que la mujer exigía mucho para la corta edad que él en ese momento tenía, por lo que el encuentro fue más bien algo incómodo: "A ella le gustaban mucho los caballos y me trataba como a un joven semental. Un paseo rápido, después del cual me golpeó el trasero y me envió a pastar. Entre las muchas cosas que estaban mal: sucedió en un campo de hierba detrás de un pub concurrido", afirmó Harry.

Aunque no dio más detalles de la mujer y en su momento solo se supo que era mayor que él, la prensa británica circuló el rumor de que podría tratarse de la actriz Elizabeth Hurley, quien en una entrevista con Andy Cohen en Watch What Happens el 3 de abril reveló la verdad del asunto.

"¡Que asumieran que fui yo es ridículo!’ Ella (la mujer con la que Harry perdió la virginidad) era inglesa. Era mayor que yo. Estaba en Gloucestershire'. Y entonces todos dijeron: 'Ah, es Elizabeth'. Es absurdo. Es ridículo", aclaró.

Actualmente, Elizabeth tiene 58 años y Hary 39. La mujer certificó que “nunca” lo conoció y adicionalmente ratificó lo falso del rumor con una metáfora: "Fue como decir: 'Es muy guapo. Es estadounidense'. Oh, es Andy Cohen", dijo con sarcasmo.

Harry continúa actualmente su relación con Meghan Markle completamente alejado del sistema monárquico. Ha recordado lo que significó a sus 12 años la pérdida de su madre, la princesa Diana: "Recuerdo sentirme entumecido durante el funeral. Recuerdo apretar los puños. Recuerdo mantener una fracción de Willy siempre en el rabillo de mi visión y sacar mucha fuerza de eso", admitió.