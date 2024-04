Así quedó la división de bienes entre Sofía Vergara y Joe Manganiello tras su divorcio

Tras la separación de la actriz colombiana Sofía Vergara y Joe Manganiello se conocieron algunos detalles de la división de bienes que habrían firmado juntos. El 4 de abril quedó aprobado por un juez el acuerdo de divorcio entre ambos actores y, según los documentos judiciales que obtuvo la prensa local, ambos estuvieron de acuerdo en la repartición de bienes sin tener problemas y dando crédito a los buenos términos en los que quieren dar por finalizada toda la relación.

Según los documentos, la expareja pactó dividir sus pertenencias tal y como quedó consignado en su acuerdo prenupcial. Es decir, Joe Manganiello de 47 años se quedó con todos sus objetos personales; ropa, joyas y adicionalmente “cualquier ganancia y acumulación que haya obtenido tras la separación con Sofía Vergara” el 2 de julio.

Por otra parte, la actriz barranquillera de 51 años se quedó con sus joyas, ropa y pertenencias personales, al igual que “cualquier ingreso que haya acumulado y obtenido después de la separación con Joe Manganiello”.

El juez determinó además que la pareja “nunca tuvo algún bien en conjunto”.

Ambos actores dieron por finalizada su relación tras siete años de matrimonio el 17 de julio, dando a conocer la noticia en un comunicado publicado en sus redes sociales en el que hicieron una clara solicitud a sus seguidores: "respeto a nuestra privacidad en este momento mientras navegamos por esta nueva fase de nuestras vidas".

Posteriormente, Joe Manganiello reveló que ambos habían tenido “diferencias irreconciliables”.

La actriz, por su parte, cuando se sintió más cómoda para hablar del tema detalló: "Mi matrimonio se rompió porque mi marido era más joven; él quería tener hijos y yo no quería ser una madre anciana. Siento que no es justo con el bebé. Respeto a quien lo haga, pero eso ya no es para mí. Estoy lista para ser abuela, no madre", manifestó la barranquillera.

Sofía Vergara fue madre a sus 19 años y actualmente su hijo tiene 32 años. Aunque no se ha conocido formalmente a su nueva pareja, circulan rumores de que la actriz está saliendo actualmente con el cirujano Justin Saliman. Sin embargo, tiene claras sus expectativas de relación, pues en pasadas entrevistas aclaró que sea quien sea su pareja: "Para mí, no pueden tener menos de 50 años".