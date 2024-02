Sofía Vergara muestra su lujosa mansión de 26 millones de dólares ¡Tiene de todo!

Sofía Vergara representa un ícono a seguir entre las mujeres que le admiran por su talento, elegancia, sencillez, honestidad y, sobre todo, por lo relajada que es con sus propias falencias en tener un manejo del inglés 100%, característica que la ha llevado a tomar mayor receptividad de las personas que se sienten identificadas con ella, tanto los nativos del idioma inglés como por quienes tienen dificultades para entender perfectamente el castellano.

Aun así, la actriz es inspiradora y ahora más que ha tomado relevancia en su actuación como Griselda, un papel diferente al que ha venido ejecutando en producciones de Hollywood, donde se puede destacar mucho más su versatilidad para la interpretación.

El gusto de la colombiana no solamente se ve reflejado en su arte para la actuación, sino también en la armonía de su hogar. ‘La Toti’ mostró su casa, en la que disfruta y pasa tiempo de descanso consigo misma y sus seres queridos.

Recientemente, la barranquillera se convirtió en imagen de la portada Architectural Digest, una revista encargada en resaltar la belleza del diseño de interiores y la arquitectura de los hogares, por lo que Sofía Vergara no perdió oportunidad para mostrar su bellísima mansión en Beverly Park, avaluada en cerca de 26 millones de dólares, que cuenta con un enorme jardín, piscina y bar dentro de la vivienda.

Su mansión, ubicada en una zona exclusiva de Los Angeles, Estados Unidos, cuenta con una decoración minimalista y moderna que a su vez resalta en ella los aesthetic, un término otorgado para hacer referencia al estético.

En la casa, predominan el blanco y los colores tierra como el café y el beige, sin dejar de lado la elegancia del color dorado, rodeados todos por la naturaleza, lo que le da un toque de relajación a la propiedad. Adicionalmente cuenta con chimenea, bar y piscina, lo que la vuelven mayormente atractiva para pasar el tiempo sin aburrirse, pudiendo ejecutar dentro de la propiedad cualquier actividad.

Sin embargo, en entrevista con la revista, Sofía Vergara confesó que sus gustos se deben a que quiere de ellos “Un lugar donde la gente quisiera pasar el rato y relajarse (...) Si fuera por mí, todo sería monocromático. No me gustan las sacudidas locas de color, y realmente no me gustan los pasteles, me recuerdan a Las chicas de oro”.

Adicionalmente, aseguró cuál es su parte favorita de la casa: “Soy latina y me encanta entretener a las visitas con mucha comida. Siempre estamos en la cocina, la gente no quiere irse nunca”.