Hombre se somete a más de 30 cirugías para parecerse a Ricky Martin y el resultado es para llorar

Cansado del bullying que recibió durante toda su vida por su aspecto físico, un hombre argentino se sometió a una gran cantidad de operaciones en el rostro y el cuerpo con la esperanza de parecerse a Ricky Martin, sin embargo, el resultado fue un completo desastre. Y es que su afán por alcanzar la imagen de su ídolo lo llevó por una espiral peligrosa que actualmente lo tienen enfrentando graves consecuencias médicas, lo que ha generado repercusión a nivel mundial.

Fran Mariano es un joven argentino que asegura haber cambiado su apariencia, en parte, para buscar aceptación ya que, durante mucho tiempo, fue blanco de críticas por su físico. "Tuve una infancia muy disfuncional donde encontré refugio en la comida", contó al show. Llegó a ingerir tantos alimentos que un día se dio cuenta que no podía ni ponerse los zapatos. Alcanzó las 440 libras. Así llegó el acoso, la falta de amigos y la sensación de sentirse "un monstruo".

Su paso por el reality de personas obesas "Cuestión de peso" fue un antes y un después en su vida. Un punto de inflexión clave para empezar a cambiar y mejorar física y psicológicamente. No obstante, una vez que alcanzó su peso ideal, su deseo de parecerse a Ricky Martin se apoderó de él y se sometió a numerosas cirugías estéticas a lo largo de una década.

Entre las intervenciones que ha mencionado se encuentran tres operaciones en el mentón, modificaciones en los pómulos, cuatro en la nariz, lifting en el cuello, liposucción en la papada, tres en el tórax, aumento de glúteos y el uso recurrente de bótox en los labios. Sin embargo, su sueño de lucir como Ricky Martin se vio truncado cuando cayó en manos de un cirujano polémico llamado Aníbal Lotocki, un controvertido médico que le aplicó aceite de motocicleta en el rostro, lo que le causó severos problemas de salud.

A partir de entonces, Fran Mariano ha perdido la sensibilidad en la mitad de su rostro, además ha experimentado una pérdida del 25 por ciento de su capacidad visual.

"No siento la mitad de mi cara, no siento mi nariz, no siento mentón. Cuando tomo champagne a veces tengo que hacerlo con ayuda de una servilleta porque se me vuelca (...) Tengo silicona en los labios, en los pómulos, en las cejas, todo eso hay que sacarlo de a poco con tratamientos", indicó en una reciente entrevista para el medio argentino La Red.

Las consecuencias no se detienen ahí. Recientemente, Fran estuvo hospitalizado debido a una infección grave en uno de sus pies, originada por una sustancia que le inyectaron en uno de sus glúteos y existe el riesgo de que, si la infección no mejora, podría perder su pierna.

Esta situación ha generado gran preocupación y tristeza en el joven, quien siente que, a sus 33 años, no puede vivir la vida plenamente debido a los problemas de salud derivados de su obsesión por parecerse a su ídolo. "Yo no tengo respirador ni me falla la cabeza, pero tengo rota el alma, no puede ser que con 33 años no pueda vivir la vida que quiero”, expresó en una nota de voz al periodista Juan Etchegoyen.

En redes sociales suma más de 182 mil seguidores, quienes le dan comentarios de apoyo y muestras de cariño, esperando que mejore su estado de salud; sin embargo, también hay quienes han señalado que su historia es una advertencia sobre qué tan lejos nos puede llevar el fanatismo.

Finalmente, Fran luego de exponer toda su situación contó que ha pasado por varias cosas negativas que le han pasado factura y aconsejó a las personas que quieran someterse a cirugías estéticas, que lo piensen bien.

¿Quién es Aníbal Lotocki?

Conocido como "el cirujano de los famosos", Aníbal Lotocki se convirtió en uno de los cirujanos más renombrados de Argentina. Sin embargo, desde hace varios años que Lotocki ha sido cuestionado por la larga lista de negligencias que ha cometido como médico, lo que se ha traducido en denuncias en la justicia argentina.

En febrero de 2022 fue condenado a cuatro años de prisión por haber causado “lesiones graves en reiteradas oportunidades” a cuatro de sus pacientes, precisamente tras haberles realizado intervenciones estéticas.

Lotocki ha sido acusado de causar la muerte de la reconocida actriz Silvia Luna quien perdió la vida en septiembre de 2023 por complicaciones renales derivadas de una cirugía estética realizada por el cirujano.

El hermano de la actriz denunció que Lotocki implantó en el cuerpo de Luna "un producto de relleno que contenía microesferas de polimetil metacrilato (PMMA) en lugares del cuerpo donde su uso está estrictamente prohibido y en cantidades superiores a las sugeridas por la ciencia médica".

"El fallecimiento de Silvina no es una muerte natural, sino por el contrario se trata de una muerte violenta. Tampoco tengo duda alguna de que la muerte, precedida de una prolongada agonía, de años de sufrimiento y padecimiento físico y psíquico, guarda relación de causalidad directa con el accionar del sentenciado Aníbal Rubén Lotocki", expresó su hermano.

