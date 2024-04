Shakira rinde emotivo homenaje a Selena Quintanilla en su nuevo álbum

Shakira le rindió un emotivo homenaje a Selena Quintanilla en su más reciente álbum ‘Las Mujeres Ya No Lloran’ y, aunque ya algunos fans habían notado el guiño, fue la misma artista quien confirmó que se trataba de un tributo a ‘la reina de la música tejana’.

La canción ‘Entre paréntesis’ en la que tuvo la colaboración de el Grupo Frontera, es una dedicatoria a la obra de la artista del tex-mex, quien dejó un impresionante legado musical que se ha podido mantener vigente con el pasar de los años.

La cantante barranquillera volvió a sus raíces latinoamericanas para emplear distintos ritmos, nuevos y viejos, en composiciones que hacen parte de un álbum que sacó a la venta siete años después de lanzar ‘El Dorado’.

Incluidos los actuales ritmos mexicanos en él, Shakira evocó parte de la historia musical que inició la icónica e inolvidable Selena Quintanilla. La cantante lo confirmó tras las especulaciones de sus fans sobre el tributo popularizado al publicar su video oficial, donde se le ve vestida con crop top y pantalones ajustados, sombrero, botas y chaqueta texana con la virgen de Guadalupe impresa. Además, hizo varios movimientos típicos del baile que hacía Selena.

“Mi pequeño homenaje con todo mi cariño a Selena, una de las más bellas y grandes artistas de todos los tiempos”, posteó Shakira en su Instagram, a través de un clip del video oficial de la canción, que está en su YouTube.

Los comentarios de los seguidores de la cantante colombiana y los admiradores de la eterna Selena Quintanilla no se dieron a esperar: “Eres grande Shakira !!!! Tu y Selena son las leyendas latinas más grandes en el mundo”; “Esa vuelta me lo dijo todo. Selena ❤️”; “Qué lindo homenaje... Selena Quintanilla lo merece!👏”, “Yo si sabía que ese bailecito me parecía conocido. Te amamos Shakira y Selena”, son algunos de los que se encuentran en la publicación de “La loba”.

¿Cómo murió Selena Quintanilla?

La famosa cantante tejana, fue asesinada el 31 de marzo de 1995 por Yolanda Saldívar, quien era la presidenta de su club de fans. Selena fue baleada en un motel en Corpus Christi, Texas, y falleció debido a las heridas. Este trágico evento conmocionó a sus fanáticos y al mundo de la música.