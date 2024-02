'La van a matar' | Padre de Selena Quintanilla asegura que Yolanda Saldívar morirá si sale de prisión

El recuerdo de Selena Quintanilla sigue estando vivo en pleno 2024, otorgándole a la artista homenajes, series de TV, series en plataformas digitales, documentales e incluso un movimiento de fans alrededor del mundo. Pero con el estreno del documental de Yolanda Saldívar, quien fue la autora del homicidio de la cantante en 1995, se comenzaron a destapar hipótesis de lo que podría pasar si la mujer queda puesta en libertad.

Justamente, una de las personas que manifestó que no duraría con vida mucho tiempo si sale de la cárcel fue el padre de Selena Quintanilla, quien como muchos otros reconoce la complejidad de que se supere la muerte prematura de la artista, quien, con tan solo 23 años, dejó un legado en la música femenina.

Abraham Quintanilla, padre de Selena, en 2018 aseguró en una entrevista lo que podría pasar si Yolanda Saldívar obtiene en 2025 la libertad condicional tras 30 años de condena pese a la sentencia de cadena perpetua que recibió en octubre de 1995 por homicidio en primer grado.

Según su declaración, aunque Saldívar quedara puesta en libertad “No nos importa si la dejan salir, pero nada va a regresar a mi hija”. El ahora músico de 85 años dijo que la asesina de su hija estaría más segura en prisión en la Unidad Mountain View de Gatesville, Texas, que afuera, pues todavía hay personas que siguen con la herida abierta de lo que le hizo Yolanda a la cantante.

“Yo creo que ella está en un lugar más seguro, porque 23 años después la tienen sola en una celda, solitaria. No la han dejado ir a la población de la prisión, porque saben que la matan allí. Y si la sueltan ahorita a las ciudades aquí, tú sabes cómo está el mundo ahorita, que hay mucha gente loca (y) la pueden matar”, aseguró Abraham.

Adicionalmente, aseguró que seguían recibiendo cartas de personas que estaban en prisión y amenazaban de muerte a Yolanda. “Nosotros recibimos todavía cartas de mujeres que están en esa prisión, donde está ella, y dicen que la están esperando, que la van a matar. Porque hay mujeres ahí malas, mujeres que han matado antes y por eso están ahí, mujeres que ya no tienen nada que perder”, añadió.

Según el documental de Yolanda Saldívar, ‘Selena & Yolanda: The Secrets Between Them’, la aún convicta asegura que su intención nunca fue hacerle daño a Selena y que ni si quiera se dio cuenta cuando el arma se disparó.

Adicionalmente, aprovechó su tiempo en pantalla para decir que Selena era infiel a su esposo. “Selena me dijo que fue amor a primera vista y luego los vi y estaban tomados de la mano y se besaban”, aseguró Saldívar.

Cabe añadir que el padre de la cantante también habló sobre los supuestos secretos que Yolanda estaba ventilando: "Todo lo que ella dice no son más que mentiras, y de todos modos nadie va a creer lo que ella tiene que decir. Qué más tiene que decir que no haya dicho ya. Todos saben que no hay nada de cierto en todo lo que sale de su boca”, dijo a TMZ.