¿Despechá? Nicki Nicole y Rauw Alejandro captados juntos en una discoteca

Tras la ruptura entre la cantante argentina de música urbana Nicki Nicole y el cantante de corridos tumbados mexicano, Peso Pluma, los rumores de un nuevo romance en la vida de la artista comenzaron a circular en redes sociales.

Hace poco, se viralizaron imágenes y videos que confirman que Peso Pluma estuvo muy cercano a dos mujeres en la misma noche, rápidamente la infidelidad del mexicano fue confirmada por su exnovia, quien posteó en Instagram una imagen hablando sobre el respeto entre parejas, luego de borrar todas las fotos junto al mexicano que tenía en su feed de Instagram.

"El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... yo ahí no me quedo", escribió la argentina en sus redes sociales.

Sin embargo, los fans de la cantante no pararon de darle su apoyo mientras ella seguía de gira, algo que ella reconoció agradeciéndoles en sus redes sociales. Paralelamente, Peso Pluma no se pronunció en lo absoluto.

Ahora, se conocieron algunas imágenes que especulan que la artista ya tendría junto a ella a alguien que llenara la silla vacía que quedó tras la salida en su vida de Peso Pluma. Se trata del también cantante de música urbana, el puertorriqueño Rauw Alejandro, con quien se le captó en una discoteca.

Ambos habrían pasado recientemente una noche disfrutando en un antro de Miami, luego de participar en el Festival Vibra Urbana. Los cantantes pasaron tiempo juntos y fueron captados por los fans, quienes de inmediato especularon que hay un posible romance tocando a la puerta de la argentina.

El romance podría estar cultivándose y más tras la ruptura de Rauw Alejandro con la cantante española Rosalía, a quien incluso llevó a proponerle matrimonio y fue uno de los noviazgos más admirados del momento.