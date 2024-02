Yolanda Saldívar contará su versión del asesinato de Selena Quintanilla 29 años después del crimen

Aunque pasen los años, Yolanda Saldívar, asesina de Selena Quintanilla, sigue representando a la villana que acabó con la vida de una inocente, de una de las maneras más crueles, ganando su confianza y traicionándola.

Ahora, la criminal vuelve a aparecer tras conocerse que se aproxima la fecha de su libertad. Una noticia que desde luego no le cae bien a la familia de la víctima, ni a sus fans, ni a los amantes de la música.

Incluso, la asesina de Selena Quintanilla tendrá una serie documental próxima a estrenarse, en la que se relata parte de su vida en la prisión.

Relacionado Así es la vida de Yolanda Saldívar en prisión 28 años después de asesinar a Selena Quintanilla

La muerte de Selena Quintanilla corrió en los medios de comunicación un 31 de marzo en 1955, cuando se declaró el deceso de la talentosa cantante a manos de Yolanda Saldívar, quien era su amiga y fundadora del club de fans de la artista, luego de que le disparara con un revolver calibre 38 mm. Hoy, con 63 años, la asesina en prisión cumple condena de cadena perpetua.

Según los testimonios del momento, la criminal asesinó a Selena luego de que la artista la despidiera por apropiación de dineros, al confrontarla sobre el tema, Yolanda le disparó con el arma. Cabe recordar que el elemento había sido adquirido de forma lícita según las leyes de San Antonio Texas.

Relacionado Sacarán un nuevo álbum de Selena Quintanilla 27 años después de su trágica muerte

A pocos días del estreno de su serie documental en la plataforma de Streaming Peacock, Selena & Yolanda: The secrets between them, se conocieron extractos de la producción, donde Saldívar justifica: “Mi familia recolectó la evidencia que demuestra las diferentes versiones de lo que estaba sucediendo”; “Estaba asustada”; “Conozco sus secretos y creo que la gente merece conocer la verdad”.

Yolanda Saldívar recibió una condena a cadena perpetua y aunque ya cumplió casi 29 años en la prisión de máxima seguridad de Mountain View Unit, ubicada en Texas, desempeñándose como conserje en la misma prisión, a sus 63 años, en 2025, cuando se cumplan 30 años del asesinato de la aclamada artista Selena Quintanilla, Saldívar será elegible para libertad condicional.