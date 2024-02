Integrantes de RBD denunciaron en redes que no los dejaron entrar a Premios Lo Nuestro

Una gran noche se llevó a cabo este jueves 22 de febrero para la industria de la música. Los Premios Lo Nuestro 2024 dieron sus correspondientes estatuillas a los artistas latinoamericanos más sonados en 2023. Sin embargo, no todo fue color rosa en el evento, que se llevó a cabo en Miami, pues los organizadores recibieron fuertes críticas y comentarios negativos porque su logística dejó por fuera a dos integrantes de RBD, siendo que el grupo mexicano era uno de los nominados.

Fueron sus mismos integrantes quienes dieron a conocer la escandalosa noticia, a través de sus propias redes sociales, mientras relataban con una profunda cara de decepción, sentados en su carro, lo que les había sucedido en la entrada del evento.

Cristopher Uckerman y Cristian Chávez, integrantes de la agrupación, subieron un video a sus redes sociales en el que relataban que no pudieron entrar a los Premios Lo Nuestro, en el Kaseya Center de Miami.

Christopher Uckerman relató en sus historias de Instagram: “Salimos de Premio Lo nuestro. Al parecer, no vamos a estar con ustedes porque nos dieron unos boletos equivocados y, al aparecer, ya no habían mesas. Esto es algo que me sorprende un poco. Al parecer, una organización extraña. Nos vamos a ir a cenar, los nominados no pudieron entrar al evento porque no tuvieron los boletos adecuados”.

Lo más inimaginable que podía llegarles a pasar, puesto que horas antes habían estado en la alfombra roja del Kaseya Center, previo al evento central, tomándose fotos y dan do entrevistas a la prensa. Sin embargo, no les permitieron entrar al evento, en el que se haría la premiación y en el que RBD estaba nominado en dos categorías.

En los reconocimientos el evento le dio a RBD, a través de redes sociales, el premio de ‘Grupo o dúo del año – Pop’, lo que los internautas no dejaron pasar desapercibido para mostrar sus reproches a la organización a través de (X): “Como que no han dejado uno de los ganadores de la noche acceder al evento? No tienen vergüenza? Que falta de respeto y profesionalidad!!!”, “Qué falta de respeto con el grupo más exitoso de la historia de Latam”.

Uckerman cerró sus historias añadiendo sus sentimientos hacia el acto que cometieron contra la banda mexicana: “Queremos decirle a los seguidores a nivel mundial que nos duele mucho venir hasta Miami y al parecer Premio Lo Nuestro no tenía nuestros lugares. Nos duele en nombre de RBD, pero nosotros somos más grande que eso”.