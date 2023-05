Shakira en los Billboard: ‘Solo una mujer puede llegar a amar hasta desgarrarse’

La primera edición de la gala Mujeres Latinas en la Música de la Billboard rindió honores a la cantautora barranquillera por su exitosa carrera de más de tres décadas y por el invaluable aporte a la industria musical, especialmente para los latinos. Al ser reconocida por los Billboard como Mujer del Año, Shakira dedicó el premio a sus hijos Milan y Sasha, y también a todas las madres solteras que defienden y protegen a sus hijos como leonas. Además, la colombiana se tiró un discurso con el que no dejó indiferente a nadie.

Shakira arrancó su carrera musical en 1991 con apenas 14 años y desd entonces no dejó de escribir canciones que la llevaron a convertirse en todo un ícono para varias generaciones que crecieron con éxitos como "Antología", Pies descalzos", "Dónde están los ladrones" y muchos más.

Por ello, Billboard quiso homenajearla en esta primera edición de la gala Mujeres Latinas en la Música y fue precisamente Maluma, uno de sus compatriotas, el encargado de entregarle el galardón. Tras recibir el premio, Shakira agradeció a todas las mujeres que hicieron parte de su proceso y les envió un profundo mensaje.

"Esto es demasiado para mí. Como bien saben, ha sido un año de cambios sísmicos en mi vida. He sentido más que nunca y en carne propia lo que es ser mujer y lo que significa verdaderamente ser mujer. Es un año en el que me he dado cuenta de que las mujeres somos mucho más fuertes de lo que pensamos, somos más valientes de lo que creemos, somos más independientes de lo que nos enseñaron a ser. A qué mujer no le ha pasado alguna vez que por buscar el cariño o la aprobación del otro se ha olvidado de sí misma. A mí me ha pasado más de una vez. Llega un momento en la vida de toda mujer en la que uno no depende de nadie para quererse”, expresó.

La colombiana aprovechó el momento para recordar el amargo trago que spuso su separación del hombre que creyó sería el amor de su vida. Sin mencionar su nombre, Shakira habló de la fidelidad y lo que la llevó a escribir sus últimas canciones.

"No importa tanto si alguien te es fiel o no, lo que importa es si sigues siéndote fiel a ti misma. Es verdad que cuando me sentí más perdida, fue la música la que me puso de camino a mí misma. Las lecciones más importantes que he aprendido este año las he aprendido de otras mujeres. Por ustedes escribí lo que escribí y canté lo que canté. Solo una mujer puede llegar a amar hasta desgarrarse, solo una mujer puede hablar con la honestidad más brutal, cantar con rabia y bailar extasiada”.

Por último, la artista dedicó el galardón a su madre, sus hijos Milan y Sasha y a todas las mujeres solteras que sacan adelante a sus hijos con esfuerzo y dedicación.

“Hay una mujer que me ha inspirado más que nadie, mi madre. Mami, si me estás viendo por la tele... a pesar de las dificultades, sigues de pie; para mí, has sido la mujer del año. Este reconocimiento va para ti, también para mis hijos Milan y Sasha. También va para mis amigas que me han sostenido y me sostienen cuando me flaquean las piernas. También para las madres solteras que defienden y protegen a sus hijos como leonas”.

*Con información de www.noticias.caracoltv.com*

