Mel B revela la razón por la que fue expulsada del grupo de WhatsApp de las Spice Girls

La artista pop Mel B reveló por qué ha sido una constante eliminada del grupo de WhatsApp de las Spice Girls. La cantante contó que fueron varias ocasiones en las que su imprudencia le costó mucho y se vio excluida por las demás como castigo.

En su más reciente entrevista, en tono jocoso y a la vez avergonzada, admitió que se emociona mucho cuando habla de las Spice Girls, que es un vínculo del que se siente muy orgullosa de pertenecer, pero que sin quererlo ha revelado en más de una ocasión asuntos que deberían haber permanecido innombrables hasta oficializarlos.

Melanie Brown, como es su nombre de pila y quien fue conocida como Scary Spice, dijo que es la única a la que siempre le pasa: "Sí, siempre lo entiendo... eso siempre me pasa a mí", sin embargo, que no ha sido su intención obrar mal.

"Porque digo cosas, sabes, me emociono mucho cuando se trata de Spice Girls, porque son 30 años y tenemos mucho que celebrar. El hecho de que todos estemos todavía sanos y viviendo la vida y todos hablando todavía. Es agradable”, añadió.

Aunque la prensa aprovechó para preguntarle algo sobre el grupo, ella de inmediato recordó lo que le podría volver a ocurrir y frenó a tiempo la situación con un tajante: "No puedo decir nada más para que me echen. No intentes con Alison".

Cabe añadir que Mel B es actualmente el único miembro de los cinco originales, que había estado compuesto por Victoria Beckham, Geri Halliwell, Melanie C. y Emma Bunton.

En enero, la mujer había revelado que vendría algo importante para las Spice Girls, sin embargo, no dio mucha información al respecto.

"Me regañan todo el tiempo por anunciar cosas que no debo anunciar, pero lo que puedo decir es que definitivamente estamos trabajando en algo juntos, las cinco. Y con solo decir eso, probablemente me meteré en problemas otra vez", le dijo a Jennifer Hudson en un programa de entrevistas.

Las Spice Girls fueron icónicas por varias razones. En primer lugar, tenían un estilo único y llamativo que reflejaba la moda de la década de 1990. Además, su música pegajosa y sus letras empoderadoras resonaron con una amplia audiencia, especialmente con jóvenes mujeres.

Su imagen de "girl power" y mensajes de inclusión y diversidad también las hicieron destacar como figuras culturales importantes. Finalmente, su impacto cultural se vio amplificado por su presencia en los medios de comunicación y su capacidad para conectar con sus fanáticos a nivel emocional.