¡Regresa Bridget Jones! Renée Zellweger y Hugh Grant volverán para la cuarta película

La aclamada Bridget Jones regresa a la pantalla grande luego de que se hiciera oficial el rodaje de la cuarta película y se confirmara que ella contará con la actuación estelar de Renée Zellweger y Hugh Grant. Ambos actores regresaran a grabaciones para Bridget Jones: Mad About the Boy, la cuarta entrega de la saga de la reportera en busca de su verdadero amor. El proyecto se estrenará justo en la fecha estratégicamente elaborada del San Valentín del 2025.

Hugh Grant le dio vida a su papel como el mujeriego, rompecorazones y galán de Daniel Cleaver, quien fue novio de Bridget Jones en la primera película y, aunque estuvo ausente en la tercera, no cabe duda de que su regreso en la cuarta significará un posible dolor de cabeza para Bridget.

Otra de las actrices que vuelve es Emma Thompson, quien hizo su papel como la doctora Rawlings en la tercera película, además de ser una de las guionistas. Por otra parte, los actores Chiwetel Ejiofor y Leo Woodall también harán parte de las grabaciones, aunque se desconoce aún sus personajes.

Bridget Jones: Mad About the Boy relata la vida de Bridget con más de 50 años como madre soltera y se estrenará en cines a nivel internacional, además de Peacock en Estados Unidos, durante la semana de los enamorados.

Zellweger ha tenido un impresionante cambio físico desde la primera película, pero no cabe duda de que es su actitud y su maravillosa interpretación de Bridget la que asegura las mejores expectativas de la película.

"Es muy divertida. Me encantaría tener la experiencia de volver a visitarla. La amo. Creo que es muy divertida. Es la mejor", dijo la actriz.

Hugh Grant, por su parte, aseguró que, aunque al inicio dudaba mucho de ella porque no conocía su trabajo y no es británica, la mujer supo ganarse su respeto y el del público.

"Hubo todo un escándalo sobre por qué no es una actriz británica. No conocía a Renée Zellweger, y un tejano interpretando a un personaje británico, me pareció exagerado. Entonces ella entró y era la princesa Margarita que había sufrido un derrame cerebral", bromeó. "Pero una semana después fue todo un éxito", aseguró el actor.