Mueren a los 62 años Lori y George Schappell, los siameses más longevos del mundo

Los gemelos siameses más longevos del mundo Lori y George Schappell fallecieron a los 62 años, dejando una importante historia en el libro de Récord Guinness. El Hospital de la Universidad de Pensilvania, quien comunicó la noticia, no informó las causas de su muerte.

La pareja de hermanos nació el 18 de septiembre en Reading, Inglaterra, donde según su registro de nacimiento se les otorgó los nombres de Lori Schappell y Doris Schappell, dos mujeres gemelas siamesas. Sin embargo, años más tarde, Doris adquirió una nueva identidad de género y cambió su nombre al de George.

Relacionado Un hombre se hizo pasar por millonario y usurpó lujosa mansión en Beverly Hills por varios meses

Esa transición de género en Doris significó su primer Récord Guinness al convertirse en los primeros gemelos unidos del mismo sexo del mundo en identificarse con géneros diferentes.

“Desde muy pequeño supe que debería haber sido un niño. Fue muy duro, pero me estaba haciendo mayor y simplemente no quería vivir una mentira. Sabía que tenía que vivir mi vida como quería”, dijo George a The Sun.

Aun así, tuvieron que asumir su vida juntos debido a que desde el inicio se determinó la imposibilidad de llevar a cabo una cirugía de separación.

La razón radicó en la unión de sus cerebros y vasos sanguíneos, lo que hizo imposible la separación de sus cabezas, que es por donde estaban unidas. Muy a pesar de todo, ambos trataron de tener una vida como cualquier otra persona, por lo que asistieron a escuela y universidad, en esta última su obituario mencionó que se caracterizaban por: “vivir lo más independiente posible”.

Luego intentaron tener trabajos diferentes, Lori trabajó un tiempo en una lavandería de un hospital, pero más tarde renunció para que su hermano George pudiera cumplir su sueño de ser artista: “desde los 24 años, han mantenido su propia residencia y han viajado mucho”, menciona el obituario.

Por lo anterior, Lori decidió dedicarse a los bolos, donde pudo ser acreedora con su gran talento de varios galardones y reconocimientos. La mujer se comprometió, pero previo al matrimonio su pareja falleció en un accidente de tránsito.

George tenía espina bífida lo cual complicó mucho más tener el desarrollo normal de su vida, ya que se vio obligado a utilizar un taburete con ruedas para trasladarse, ya que Lori era más alta.

Su otro Récord Guinness fue el reconocimiento que se les dio en el año 2015, por convertirse en los gemelos siameses más longevos de la historia, superando a Masha y Dasha Krivoshlyapova, quienes murieron a los 53 años.