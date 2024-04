Caitlyn Jenner reveló la orden que le dio a las Kardashian tras la muerte de O.J. Simpson

Después de la muerte del exdeportista O.J. Simpson a los 76 años, una de las estrellas del famoso programa Keeping Up With the Kardashians, Caitlyn Jenner, compartió un asombroso mensaje sobre él. Antes de que Caitlyn asumiera su nueva identidad de género, era Robert y estaba casado con Kris Jenner, quien era amiga íntima de Nicole Brown Simpson, esposa de O.J. Simpson.

El vínculo entre ambas familias, Kardashian y Simpson, se remonta a la década de los 60 cuando Robert y O.J. se hicieron amigos estando en la universidad y tiempo después O.J. fue el padrino de bodas de Robert y Kris. Años después, arrestaron a O.J. por asesinar a su exesposa Nicole Brown y Robert fue uno de sus 10 abogados defensores.

Sin embargo, ahora Caitlyn dio a conocer que el vínculo que tenía en ese entonces, siendo Robert, con OJ Simpson, no era tan transparente y su respaldo hacia él lo ejecutó con fuertes dudas sobre su inocencia. Inclusive, admitió que O.J. era culpable y prohibió hablar de él en casa mientras duraba el juicio en 1995.

Caitlyn afirmó que "Esa noche llegó el veredicto, Kourtney y Kimberly estaban en la escuela y obviamente amaban a su padre [Robert] y deberían hacerlo. Habían estado siguiendo el juicio durante un año y medio y cuando entraron por la puerta, creo que fue Kourtney quien dijo: 'Bueno, te dije que él [O.J.] no lo hizo [asesinar a su exesposa]'”.

"Y simplemente les dije a las chicas: 'Sólo porque fue declarado inocente no significa que no lo hizo y no quiero que su nombre vuelva a mencionarse en esta casa", puntualizó Caitlyn.

Adicionalmente, estableció que siempre supo que O.J. era culpable del asesinato, pero que decidió ser su abogado defensor debido a que quería mantener unido el vínculo con quien entonces era su esposa, Kris Jenner.

Estas afirmaciones coinciden con lo que quedó demostrado en pantalla durante una emisión de Keeping Up With the Kardashians de 2017, en la que Kim Kardashian les dijo a sus hermanas que después del juicio por asesinato de O.J., “Robert en secreto que creía que su amigo era culpable”.

¿Quién era O.J. Simpson?

O.J. Simpson fue un exjugador de fútbol americano, actor y comentarista deportivo estadounidense, más conocido por su exitosa carrera en la National Football League (NFL), donde jugó como corredor para los Buffalo Bills y los San Francisco 49ers. Además de su carrera en el fútbol americano, Simpson también incursionó en la actuación, apareciendo en películas y series de televisión.

El caso de O.S. Simpson en los tribunales se desarrolló por su implicación en el caso de asesinato de su exesposa, Nicole Brown Simpson, y su amigo, Ronald Goldman, en 1994. El juicio que siguió, conocido como el "Juicio de O.J. Simpson", fue uno de los más mediáticos y controvertidos en la historia de Estados Unidos.

Aunque fue absuelto de los cargos criminales en ese caso, fue encontrado responsable en un juicio civil relacionado con las muertes. Desde entonces, fue una figura controvertida y objeto de atención mediática.

En los días recientes, la familia de O.J. Simpson anunció que él murió a los 76 años después de luchar en privado contra el cáncer.