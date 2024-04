El juicio del siglo | Cómo fue que OJ Simpson fue absuelto del macabro asesinato de su exesposa Nicole Brown Simpson

El 13 de junio de 1994, poco después de la medianoche, la policía de Los Ángeles se encontró con una escena espantosa en el tranquilo barrio de Brentwood, California. En la puerta de un dúplex, yacía una mujer en un charco de sangre, mientras que en el pasillo exterior justo en el portón que daba acceso a la casa estaba tirado el cuerpo de un hombre bañado en sangre. Ambos habían sido brutalmente apuñalados. Casi al instante, los oficiales descubrirían que se trataba de Nicole Brown Simpson, la exesposa del exjugador de la NFL, OJ Simpson y de su amigo, el camarero Ron Goldman.

Las víctimas habían sido acuchilladas y degolladas mientras en el interior de la vivienda dormían los dos hijos de 9 y 6 años de Brown y Simpson, quienes se habían divorciado en 1992. En el caso de Nicole, la autopsia determinó que había recibido siete puñaladas en el cuello y el cuero cabelludo, presentando un corte de 14 cm de longitud en la garganta el cual había seccionado las arterias carótidas derecha e izquierda, así como las venas yugulares derecha e izquierda. La herida del cuello era tan profunda que había penetrado 1,9 cm en la vértebra cervical y casi había provocado la completa separación de la cabeza del tronco. Nicole presentaba a su vez heridas defensivas en ambas manos.

Con el paso de las horas y con base a las pruebas que se encontraron en la escena del crimen y en casa de Simpson, las autoridades concluyeron que la exestrella de fútbol americano había estado involucrado en el crimen.

Cuatro días después de los asesinatos y tras haber interrogado al sospechoso exhaustivamente, la policía de Los Ángeles comunicó a los abogados de Simpson que iban a presentar cargos en contra de su cliente. A partir de allí, el caso se convertiría en un asunto de Estado, acaparando la atención de millones de estadounidense.

La intensa cobertura inició incluso antes de que comenzara el juicio. La célebre persecución de Simpson por la autopista interestatal 405 fue transmitida en directo por las principales cadenas de televisión. Incluso el canal NBC interrumpió parcialmente la emisión del quinto partido de la final de la NBA que se estaba disputando ese día para informar de la huida de Simpson. Las imágenes de la fuga fueron grabadas desde varios helicópteros, llegando a alcanzar una audiencia cercana a los 95 millones de telespectadores.

El juicio

El interés mediático por el caso Simpson continuó hasta el inicio del juicio en contra del exdeportista, que arrancó en enero de 1995 y duró nueve meses, siendo cubierto por más de 2.000 periodistas de todo el mundo.

Los fiscales argumentaron que OJ Simpson mató a Nicole Brown en un ataque de celos. La evidencia presentada en el juicio incluyó pruebas de sangre, cabello y fibras que vinculaban a Simpson con los asesinatos. Pero sin duda, la prueba más llamativa serían los famosos guantes negros encontrados en la escena del crimen.

En un momento memorable del juicio, los fiscales le pidieron a Simpson que se pusiera los guantes manchados de sangre, pero el exjugador tuvo dificultades para que le encajaran. Aquello sería un punto de inflexión en el resultado final del juicio.

La rima en inglés: “If it doesn’t fit, you must acquit” se convirtió en el mantra del abogado Johnnie Cochran mientras intentaba convencer a los jurados de que el caso presentado por los fiscales era inconsistente y estaba lleno de lagunas.

Marcia Clark y Christopher Darden, fiscales de distrito adjuntos, creían tener un caso sólido contra Simpson, pero Cochran fue capaz de convencer a los miembros del jurado de que había una duda razonable respecto a las pruebas de ADN (un tipo de prueba relativamente nueva en los juicios en ese entonces), ya que alegaron que la sangre recolectada como prueba había sido manipulada de forma errónea por científicos y técnicos laboratoristas, y respecto a las circunstancias que rodeaban otras pruebas judiciales presentadas. La defensa argumentó que Simpson había sido incriminado por el racismo de la policía de Los Ángeles. Dos años antes, varios agentes de la ciudad californiana habían sido absueltos tras pegarle una paliza al afroestadounidense Rodney King, pese a que la agresión había sido grabada en video.

La condición de celebridad de Simpson y el extenso juicio televisado hicieron del llamado "juicio del siglo" un hecho de interés nacional. Hacia el final del juicio penal, varias encuestas nacionales mostraron enormes diferencias en la apreciación de la culpabilidad o inocencia de Simpson entre estadounidenses negros y blancos.

Se calcula que el 3 de octubre de 1995, cerca de 145 millones de personas vieron en directo por televisión como Simpson era declarado no culpable, en un juicio que tomó casi 11 meses.

Flanqueado por Cochran y su viejo amigo y abogado Robert Kardashian, el padre de las hermanas Kourtney, Kim y Khloé Kardashian, Simpson se puso de pie y escuchó como el secretario judicial leía los dos veredictos que lo declaraban “inocente” de los asesinatos de Nicole Brown y Ron Goldman.

Los miembros de la familia Simpson lloraron de alegría en la sala del tribunal mientras la familia de la víctima del asesinato, Ron Goldman, lloraba a solo unos metros de distancia. Según una encuesta de Nielsen y Sony, el momento fue el tercero de mayor “impacto universal” televisado de los últimos 50 años, detrás de los ataques del 11 de septiembre de 2001 y el huracán Katrina en 2005.

Pero los problemas de Simpson con la justicia no acabaron ese día. Dos años más tarde fue condenado a pagar más de US$30 millones a las familias de su exmujer y del amigo de esta al ser hallado culpable en un juicio civil, aunque nunca llegó a pagar esa indemnización.

En 2007 fue detenido por robo a mano armada y secuestro, en un caso por el que acabó siendo condenado a entre 9 y 33 años de cárcel, saliendo de prisión en 2017.

¿Por qué el jurado lo declaró inocente?

En entrevistas posteriores al juicio, unos pocos jurados dijeron que creían que probablemente Simpson sí había cometido los asesinatos, pero que la fiscalía fue incapaz de probar el caso más allá de una duda razonable. Tres jurados escribieron y publicaron en conjunto un libro llamado Madam Foreman, en el cual describieron cómo su percepción de errores policiales, no lo raza, llevaron a su veredicto. Afirmaron haber considerado que la asignación del fiscal Darden por parte de la fiscalía había sido simplemente con la intención de incluir a un afrodescendiente en el equipo.

Críticos del veredicto de no culpabilidad argumentaron que el tiempo de deliberación fue excesivamente corto en comparación con la duración del juicio. Algunos afirmaron que los jurados, la mayoría de los cuales no tenía ninguna educación universitaria, no entendieron la evidencia forense.

Después de que el veredicto fuera leído, el jurado número seis, Lionel Cryer, de 44 años, saludó a Simpson con un puño en alto.

*Esta nota fue hecha con información de www.bbcmundo.com y www.cnnespanol.com*