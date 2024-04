Informe policial deja al descubierto los graves problemas que había entre William Levy y Elizabeth Gutiérrez

Tras la separación entre William Levy y Elizabeth Gutiérrez se conocieron detalles que serían la clave para entender por qué no funcionó la unión entre ambos actores. Resulta que en cuatro oportunidades la policía de Florida asistió a la casa en la que vivían para tratar de solucionar los altercados domésticos.

Al parecer estos últimos sucesos fueron la gota que rebasó la copa en una relación, que ya no se soportó más después de dos décadas de unión y un par de hijos ya crecidos como fruto de lo que en un principio prometía ser un romance eterno.

La prensa tuvo acceso a los documentos e informes policiales en los que las autoridades de Davie, detallaron las razones por las que asistieron a prestar sus servicios en el municipio del condado de Broward, donde residía la familia.

En uno de los incidentes quedó registrado el envío de un informe a la línea de servicios de abusos de Florida, quienes tomaron el reporte. A pesar de esto, no hubo acusaciones de violencia ni imputación de cargos alguna.

Llamado a la policía #1

Ocurrió el 28 de octubre de 2023 en un llamado para que la policía atendiera un “altercado doméstico”, cuando los agentes llegaron el actor cubano explicó que él y su pareja, Elizabeth Gutiérrez, salieron a beber con amigos y que cuando llegaron a casa empezaron a discutir porque ella piensa que él bebe demasiado.

La mujer por su parte argumentó a la policía que efectivamente ella estaba reclamándole a él por “su problema con la bebida, bebe demasiado y ha tenido comentarios groseros”. Sin embargo, allí concluyó el tema, dado que ambas partes coincidieron en que solo se trataba de un altercado verbal.

Llamado a la policía #2

Fechado en el informe el 29 de enero, narra que cuando la policía llegó a la casa Gutiérrez estaba llorando y dijo que estaba durmiendo en el sofá con su hija cuando Levy arribó alterado a tratarla mal y decirle que se fuera de la casa, luego él se puso una pistola en la cintura y subió al segundo piso a revisar con quién estaba ella, sospechando que se trataba de otro hombre.

La mujer le dijo a la policía que cuando Levy bebe cree que ella le es infiel y entra en estado de alucinaciones, lo cual la ha hecho pensar que consume drogas.

Levy aseguró que estaba con sus amigos cuando vio a través de una cámara de videovigilancia que había un hombre escondido en el closet, por lo que fue a su casa para hacerle reclamo a Gutiérrez y exigirle que no aceptaba que se acostara con otro en su casa cuando estaban sus hijos. Adicionalmente aclaró que tomó el arma para defenderse cuando buscó al intruso pero que no lo encontró.

Aunque ambos actores le dijeron a la policía que no hubo agresión física, Gutiérrez aclaró que sí la sufrió de manera verbal. Levy dijo que no consumía drogas y que tampoco estaba ebrio. La policía revisó los videos, pero nunca vieron a un intruso.

"Se investigó el caso y me entrevistaron, entrevistaron a mi hija, a mi hijo, a Elizabeth y concluyeron que no estaba tomado ni nada. Pensé que había alguien en la casa, busqué la pistola para asegurarme de que no había nadie. Los policías vieron que no estaba tomado, y se hizo la investigación que se hizo", explicó Levy.

Llamado a la policía #3

Fue el 1 de marzo de 2024, cuando Levy llamó a la policía y dijo que habían tenido desacuerdos con Gutiérrez y que decidieron que ella abandonaría la casa. Gutiérrez se iría con su hija Kailey, mientras que él viviría con su hijo Christopher.

Levy explicó a la policía que todo sucedió porque él no sabía dónde estaba su hija y cuando la llamó a preguntárselo ella le colgó. Esto alteró a Levy, quien aseguró que, aunque la madre podría estar con ella, él solo quería saber dónde estaba.

"Yo tengo que saber dónde está mi hija. Tenía que saber dónde está mi hija. Se comunicaron con ella, está bien. Entonces yo dije: 'Perfecto, gracias'", aclaró.

Llamado a la policía #4

Ocurrió el 2 de marzo de 2024. Quien llamó esta vez fue Gutiérrez, asegurándole a la policía que ella había ido a la casa con su hija y dos primas para que la chica recogiera ropa suya. Kailey, de 14 años, entró con las primas y adentro se produjo un altercado, por lo que llamó a su madre para informarle.

Cuando llegaron las autoridades las tres menores explicaron que cuando entraron “escucharon la voz de otra mujer que provenía del dormitorio principal”, al intentar entrar notaron que la puerta estaba cerrada, ella golpeó y Levy salió y “la empujó” para evitar que entrara.

Levy dijo que el empujón “no fue para hacerle daño” de manera intencionada y que lo que sucedió fue que su hija gritó “¿dónde está la p*ta?”, abrió la puerta, pero Levy impidió que entrara.

“Después de un mes y medio [de haberse ido de la casa], Elizabeth, Kailey y las primas vienen a la casa, diciendo que tengo una mujer adentro. Rompen la puerta para ver si hay alguien adentro. Si hubiera estado con alguien… estaba viviendo solo. Es mi casa, estaba solo. Kailey rompe la puerta, yo no sé qué está pasando. Yo no la empujo, pongo la mano para que no pasara", precisó.

"Pateó la puerta con sus dos primas, y yo les dije 'no pasan, este es mi cuarto, esta es mi privacidad y no vas a pasar con tus primas. Aquí no pueden pasar, este es mi cuarto, mi privacidad'", aclaró Levy.