Bad Bunny posó en faja y calzoncillos sorprendiendo a sus fans: 'no puedo respirar'

Es bien sabido que Bad Bunny tiene una personalidad que se caracteriza, entre muchas cosas, por no prestarle atención al qué dirán y las constantes críticas que recibe, mucho más después de que la revista Rolling Stone lo mencionara como ‘El Rey del Pop’, algo que sin duda desató todo tipo de comentarios hacia el cantante por parte de quienes consideraron que no se puede comparar lo que hace en la industria con lo que hizo Michael Jackson, a quien se le dio la etiqueta de ‘Rey del Pop‘ en el pasado.

Aun así, Bad Bunny continúa generando un llamado de atención constante en sus redes sociales. Hace poco lo hizo subiendo en sus historias de Instagram una fotografía donde posa de pie frente a un espejo mientras tiene puesta una faja negra tipo corsé bien apretada, calzoncillos y medias blancas.

“No puedo respirar”, decía como descripción en la imagen que el boricua de 30 años compartió. Sin establecer en ella el por qué llevaba puesta la faja.

Los más de 46 millones de seguidores que tiene actualmente en Instagram pudieron ver la fotografía y sacaron pantallazo de ella publicándola en otras cuentas. Algunos fans del cantante consideraron que “es muy osado y a la vez admirable la forma en que se muestra frente al público”, mientras que otros consideraron extraña la fotografía, "El Bad Bunny tiene la cintura más pequeña que yo"; "No sé qué pensar de esta foto, pero una cosa sí es segura: Bad Bunny siempre sabe cómo llamar la atención".

Actualmente Bad Bunny está de gira con su Most Wanted Tour con el que hace poco se encontró en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, y reveló un conmovedor mensaje sobre su salud emocional y mental que dejó preocupados a sus más fieles seguidores:

"A los que están desde el día uno... Soy un ser humano cualquiera, tengo días tristes y días que no sé cómo me siento. No quiero estar triste en Nueva York", dijo con lágrimas en sus ojos mientras estaba en el concierto de Barclays Center tocando el piano.