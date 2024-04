¡Tremendo! Mujer fue a una peluquería a hacerse trenzas, no quiso pagar y la dejaron sin pelo

Un particular caso sucedió en Ezeiza, Argentina, en una peluquería a la que una clienta fue a hacerse unas trenzas y como no quiso pagar la estilista le cortó de raíz todo el trabajo que le había hecho, dejándola sin pelo.

El hecho fue compartido en redes sociales a través de un video que grabó la misma estilista, llamada May, quien detalló tiempo después en sus redes sociales por qué tomó tal decisión y cómo se vio obligada incluso a llamar a la policía para que estuvieran presentes mientras ella retiraba su trabajo.

Resulta que la clienta fue a une peluquería y pidió que le hicieran unas “trenzas fulani”, luego de que le quedó hecho el trabajo dijo que no le estaba funcionando su billetera virtual, intentó irse del sitio, pero fue retenida por la peluquera.

La estilista ya había sido advertida por otra mujer que estaba en el sitio, quien le dijo que su clienta tenía la costumbre de hacerse ese tipo de cosas estéticas e irse sin pagar.

Efectivamente, momentos después, se dio cuenta que la chica tenía razón: “Empecé a ver como que me estaba haciendo la misma historia de que le habían hackeado la cuenta, que no tenía la plata. Me decía ‘voy acá a la vuelta y te traigo el efectivo’, pero no accedí a que se vaya”, explicó May.

May le dijo que le pagara o le dijera a alguien que le llevaba el dinero, pero al ver que la clienta no lo hizo tuvo que llamar a la policía.

“Cuando los efectivos llegaron preguntaron cuál era el problema. Les explicamos la situación y hablaron con ella. Después volvieron y nos dijeron que la chica no tenía para pagar y llegamos al acuerdo de que le retiraba las trenzas”, dijo la estilista.

May le retiró a su cliente todo el trabajo, pero de raíz, con la intención de que no volviera a hacerle lo mismo a otras colegas esteticistas.

“Le saqué todo porque me pareció que no era justo que juegue con mi trabajo ni con el de ninguna colega. Llegamos a ese acuerdo: yo le retiraba las trenzas y ella no iba detenida. Accedió y fue todo con presencia de la policía”, dijo May.