Mujer fue a la psicóloga para superar a su ex y descubrió que la profesional salía con él

Una chica argentina se viralizó en redes sociales luego de que contara su experiencia yendo a la psicóloga para superar a su exnovio y se diera cuenta de que la profesional que la atendía estaba saliendo con él.

Camila Galleano reveló su triste historia que involucra el antes y después de la terapia de psicología para cerrar un capítulo de mala experiencia en el amor que la estaba dejando marcada. La mujer había sido víctima de una relación en la que tuvo angustias, traumas y dolencias emocionales, sentimentales y morales al estar junto a un hombre que después pudo determinar que era tóxico, violento y narcisista.

“Obviamente no vi los efectos secundarios de los mambos que había dejado en mi cabeza hasta que años más tarde me puse en una relación”, mencionó.

También dijo que querer iniciar una nueva relación sana fue la razón por la que comenzó a asistir a terapia: “Acá como que afloran un poco mis traumas y yo digo: ‘bueno, voy a ir a terapia. Quiero hacer un bien, quiero que esto funcione’”

A manera de storytime Camila detalló que, en medio de su proceso en el que llevaba 6 meses asistiendo con la misma psicóloga, la profesional de repente le dijo que no la podía atender más.

“Pasan unos meses y ella en la sesión me dice: ‘No te puedo ver más’. No me dio explicaciones, no me derivó. Simplemente, me dijo que no me podía ver más. Yo con el corazón roto nuevamente, porque vieron que uno se encariña con la persona que lo arregla mentalmente, natural. Pero dije: ‘Ok, no voy más’”, detalló Camila.

“Pasó un tiempo, como un mes y yo no tenía noticias, no había buscado una psicóloga. Dije: ‘Bueno, me quedo con lo que hice hasta acá, bien’. Entonces salgo una noche, me voy a Palacio Alsina a una fiesta y en un momento de la noche, de lo más bien, miro para atrás y la veo a ella. Y yo como: ‘¡Hey, mi psicóloga!’. Pero bueno, lo dejé ahí”, relató.

“Cuando me vuelvo a dar vuelta, la veo chapando con un pibe que estaba de espaldas y cuando veo, era él, era mi ex, estaba chapando con ella. El mismo pibe por el que fui a terapia seis meses y te conté en cada sesión que estaba enfermo de la cabeza. Y a mí me tendría que haber parecido raro, porque cada vez que yo le contaba más información, ella como que se sorprendía”, añadió Camila.

Al final, Camila concluyó: “Pero bueno, al final me hice la que no había visto nada, ella no me vio, yo sí la vi. Esa noche dije, salgo como quiero, vuelvo como puedo. Porque terminé en ambulancia con un ataque de asma y oxígeno, y nunca más me la crucé. Ni a ella ni a él. A él no me lo había cruzado nunca hasta ese entonces... Y esta story time termina graciosísima, porque estoy pagando la terapia de haber ido a terapia”.

