Anne Hathaway reveló que lleva 5 años sobria: 'Me parece un hito'

Anne Hathaway hizo una revelación sobre su relación con el alcohol que sorprendió a sus fans, quienes en su gran mayoría desconocían la decisión que tomó la actriz durante el 2019.

La actriz de ‘El Diario de la Princesa’ dijo en una entrevista con The New York Times que, aunque nunca tuvo un problema de alcoholismo, sí es cierto que bebía para poder relajarse y pasarla bien de vez en cuando.

Sin embargo, fue hasta que vio la necesidad de actuar como una madre responsable que ella misma tomó la decisión de decirle adiós a la bebida, completando ya cinco años sobria, lo cuál ella misma resalta: "Eso me parece un hito".

"Normalmente no hablo de ello, pero llevo más de cinco años sobria", dijo la actriz de 41 años.

También manifestó que se tuvo que reprender a sí misma para entender que un NO debe ser rotundo y no negociable cuando se trata de rechazar la oportunidad de beber alcohol: "Y me pareció tan extremo tener que decir: '¿Pero ni uno?' Pero ni un trago. Si eres alérgico a algo o tienes una reacción anafiláctica a algo, no lo discutes. Así que dejé de discutir eso", enfatizó.

Anne destacó que, aunque todas las personas se relacionan diferente con el alcohol, es cierto que cuando se empieza a depender de este para poder relajarse o pasarla mejor ya se está en una zona de cuidado: "Para mí, era combustible para revolcarse. Y no me gusta revolcarme", y aclaró que ahora que vive plenamente y disfruta si alcoholizarse se siente mucho mejor: "Mi experiencia personal es que todo es mejor".

La actriz es madre de Jonathan de 8 años y Jack de 4, quienes son el fruto del amor con su esposo Adam Shulman.

Cuando su hijo Jonathan estaba creciendo ella comprendió que él necesitaba de su madre constantemente, así que en las mañanas no se podía dar el lujo de estar con resaca para hacer sus deberes: "No conducía, pero tenía resaca. Eso fue suficiente para mí. No me encantó… Está llegando a una edad en la que realmente me necesita todo el tiempo", concluyó.