Canibalismo, culto sexual y libertinaje | El nuevo papel de Emma Stone en 'Kinds of Kindness'

Kinds of Kindness, dirigida por Yorgos Lanthimos y protagonizada por Emma Stone recibió todo tipo de arengas en su lanzamiento durante el Festival de Cine de Cannes. La producción encierra cultos sexuales, canibalismo y libertinaje.

Relacionado Emma Stone quiere que la llamen por su verdadero nombre

Además de Emma Stone, participaron otros actores de categoría como Jesse Plemons, Willem Dafoe, Margaret Qualley, y Joe Alwyn, quienes recibieron una larga ovación después de la presentación de la producción de Lanthimos.

La producción se centra en tres historias distintas que se caracterizan por tener cada una un alto nivel de intensidad. Sin embargo, fue el segundo capítulo el más impactante debido a su alto contenido de escenas sangrientas.

Varias de las tomas encierran drama y conceptos en los que se perciben niveles de oscuridad en sus personajes. Uno de ellos muestra a Hong Chau lamiendo el sudor de un seguidor como parte de un ritual o un hombre que está seguro de que su esposa es alienígena. Hay escenas perturbadoras que incluyen mutilación violencia gráfica y hasta un humor absurdo que desconcertó a los espectadores en Cannes.

Lanthimos ha continuado consolidando su carrera desde que realizó películas como La favorita y Pobres criaturas, las cuales lanzó en el Festival de Cine de Venecia y en el caso de esta última lo llevó a ganarse cuatro premios Oscar en la ceremonia de 2024.

Yorgos Lanthimos es un director de cine, guionista y productor griego. Nació el 27 de mayo de 1973 en Atenas, Grecia. Lanthimos es conocido por su estilo cinematográfico único y su enfoque en temas oscuros y surrealistas. Algunas de sus películas más destacadas incluyen "Dogtooth" (2009), "The Lobster" (2015), "The Killing of a Sacred Deer" (2017), y "The Favourite" (2018).

El director ha contado con el talento de Emma Stone para algunas de sus obras, entre las que ha resaltado gran cantidad de veces la versatilidad de la actriz y su profesionalismo en el cine.