¿Xenofóbico? Comentario de Gerard Piqué a María Becerra desata criticas en su contra

Sucedió durante la visita de María Becerra a los estudios de Kings League, en los que trabaja Gerard Piqué y a donde fue invitada, cuando ella estaba diciendo las fechas y lugares en los que se presentaría. En medio del Twitch, María Becerra dijo que se presentaría en Bolivia para realizar dos shows, de inmediato la reacción de Piqué fue interrumpirla diciendo: “Joder... quién va a Bolivia. Jodido”.

Frente al comentario fuera de lugar, la artista de 24 años reaccionó incómoda y le contestó: “Espera, estoy contando. Lo está viendo gente de todos lados”. Piqué, lejos de expresarle una disculpa o caer en cuenta de su error le dijo: “La gente esperaba Barcelona, Santander, Madrid... Pero, Bolivia, ¡joder!”, a lo que la cantante bien desconcertada le volvió a responder: “La cagaste. La verdad yo estaba tirando mi fecha tranquila”.

Las redes sociales no tardaron mucho en estallar con toda clase de improperios hacia Piqué, entre los que los usuarios resaltaban una total falta de buena educación, xenofobia e irrespeto hacia América Latina, continente del que sus propios hijos llevan sangre.

“Por algo Shakira le dijo que ejercite el cerebro, es un idiota y los otros que están con él lo mismo, grupito de xenofóbicos”; “Porque te metes con mi amado país poco hombre mal padre infiel. Limpia tu cochina boca antes de hablar de mi hermosa Bolivia futbolista fracasado”; “Piqué es una persona horrible, verdaderamente despreciable”, dijeron algunos internautas.

No es la primera vez que Piqué genera controversia por sus comentarios hacia América Latina. “Mi expareja es latinoamericana, no sabes lo que he llegado a recibir por redes sociales de gente que es fan de ella, pero barbaridades ¡Miles!”, dijo durante el 2023.

Luego del suceso con María Becerra, Ibai Llanos expresó su desacuerdo hacia los comentarios de Piqué: “En Bolivia te han funado. Te lo mereces”. A lo que el exfutbolista le respondió “Sinceramente, no sabés lo que me la pela. Es otro nivel”.

Más tarde, Ibai contrapunteó diciéndole a Piqué: “Que te la pele no te exime de que has sido maleducado y desagradable. Has sido un irrespetuoso”.

“Suerte Bolivia”, respondió irónicamente Piqué “A mí me la pela quedar bien. A nadie de Bolivia le falté el respeto”, añadió.

Finalmente, Ibai Llanos concluyó diciéndole: “Hay una cosa que está por encima de quedar bien, que es el respeto y la educación”.