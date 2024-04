¿Lo sabías? Este es el verdadero significado del anillo de boda y por qué se usa en el dedo anular

Un sacerdote sorprendió con su respuesta sobre cuál es el significado real de los anillos de matrimonio. La historia se viralizó rápidamente en las redes sociales.

A través de su participación en un podcast dedicado hablar de la fe por medio de la evangelización digital llamado Mantita y Fe, que hace parte de la Fundación Gospa Arts, el sacerdote P. Pablo Fernández – Martos, de la parroquia Jesús y San Martín, fue entrevistado por la joven madre Barbara Bustamante, acerca de la liturgia del matrimonio.

Explícitamente se le consultó al experto cuál es el significado del anillo de boda y la respuesta sorprendió: “El anillo está en el dedo más débil, tú intentas levantar todos los dedos y se levantan fáciles, pero el anular no se levanta”, inició diciendo el párroco.

Luego, complementó la teoría con la relación que tienen las argollas con los acontecimientos de los casados: “Es muy bonito ver eso porque también el que se casa contigo, se casa contigo en tus fortalezas y en tus debilidades, y en el fondo tu matrimonio lo que permite es que aquel que te abraza, te abraza en tu debilidad”, estableció.

El sacerdote puntualizó que las argollas son para recordar que el matrimonio es lo que debe dar la fuerza para caminar juntos y fortalecer la unión, conscientes de que en el camino habrá suficientes baches y quizá tentaciones que buscaran romper el vínculo sagrado.

“La tranquilidad de casarse es que, aunque me vaya mal, aunque tropiece, aunque caiga, yo estoy sostenido en mi debilidad y por tanto no tengo miedo. Puedo caminar sin miedo a tropezar, porque sé que el otro siempre me va a levantar, aun cuando caiga muy profundo”, aseguró el párroco.

Luego, puntualizó que el matrimonio debe otorgar la seguridad de que la pareja se va a amar sin condiciones, no se van a abandonar en los tropiezos, sino que por el contrario van a ayudarse mutuamente sosteniéndose “No me va a dejar caer y si caigo me va a levantar”, dijo.